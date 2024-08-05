01 Ocak 2002 tarihinde Malatya’da doğan Hatice Akbaş, Türk boksör. 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Günümüzde Fenerbahçe SK oyuncusudur. Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.