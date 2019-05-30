Berna Laçin Elif Şafak'ın ahlaksız satırlarına destek çıktı: Bu pedofili değil

Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.
Bu olayın ardından Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan pedofili içerikli satırlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada tepki yağdı.
Abdullah Şevki'ye Twitter'dan tepki gösteren oyuncu Berna Laçin'in geçmişte Elif Şafak'ın Mahrem kitabına övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.
"Favorim Mahrem, kendisi de bilir"
Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, Mahrem kitabını savunmaya devam etti ve şu tweeti paylaştı:
- "Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup."