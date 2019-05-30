​Berna Laçin Elif Şafak'ın kitabına destek çıktı: Bu pedofili değil

Berna Laçin Elif Şafak'ın ahlaksız satırlarına destek çıktı: Bu pedofili değil

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğuyla ilgili tweetler atan Berna Laçin sosyal medyadaki tepkilerin üzerine ahlaksızlığı savunan bir açıklama yaparak, "Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir" dedi.