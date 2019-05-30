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Hayat Berna Laçin Elif Şafakın ahlaksız satırlarına destek çıktı Bu pedofili değil
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AKTÜEL

​Berna Laçin Elif Şafak'ın kitabına destek çıktı: Bu pedofili değil

Berna Laçin Elif Şafak'ın ahlaksız satırlarına destek çıktı: Bu pedofili değil

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğuyla ilgili tweetler atan Berna Laçin sosyal medyadaki tepkilerin üzerine ahlaksızlığı savunan bir açıklama yaparak, "Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elif Şafak ve Berna Laçin
Elif Şafak ve Berna Laçin

Abdulllah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" isimli kitabının içinde yer alan iğrenç satırlar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kitaptaki satırların gündem olması üzerine kitabın yazarı gözaltına alınmış ve kitap için toplatılma kararı çıkarılmıştı.

Bu olayın ardından Elif Şafak'ın "Mahrem" isimli kitabında yer alan pedofili içerikli satırlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada tepki yağdı.

Abdullah Şevki'ye Twitter'dan tepki gösteren oyuncu Berna Laçin'in geçmişte Elif Şafak'ın Mahrem kitabına övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

"Favorim Mahrem, kendisi de bilir"

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, Mahrem kitabını savunmaya devam etti ve şu tweeti paylaştı:

  • "Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun yav bunları mı konuşacağız oturup."
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