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Dijital Arabuluculuk Projesi: 'Kim suçlu?'

Dijital Arabuluculuk Projesi: 'Kim suçlu?'

11:3228/01/2025, Salı
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BDU Diplomatlar Birliği Başkanı Musa Karademir, Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar.
BDU Diplomatlar Birliği Başkanı Musa Karademir, Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar.

Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, yargı ve yürütmedeki iş yükünü azaltacak ve kolluk kuvvetleri ile önleyici hizmetlere destek vermeyi amaçlayan projeyi Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne sundu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın imzaladığı protokol riyasetindeki “Kim Suçlu? Projesinin rektörlük yetkililerine sunumu yapıldı.


Musa Karademir ile Taner Akkuş’un sunduğu o projenin işte detayları;

Kim suçlu? (Dijital Arabuluculuk) projesi uygulaması, hukuksal ve kamusal alanlarda sürdürülen toplumsal ve bireysel çatışmalar nedeniyle yaşananlar nezdinde kamu düzenine yönelik, kamuoyunun da desteğiyle dijital mecrada söz konusu ilgilileri ortak paydada buluşturup uzlaşmalarını sağlama amacını taşımaktadır. Kamu vicdanını dahil etmek suretiyle olası suç ve suça eğilimi önleme önceliğidir.



Konuya İlişkin Bilgi veren BDU Diplomatlar Birliği Başkanı Musa Karademir;

“Kim Suçlu? (Dijital Arabuluculuk) projesi uygulaması, dijital mecra üzerinden altyapısı tamamen “Yazılım Tabanlı” bir sistemsel uygulamadır. Elbette yapay zeka da bu projenin yazılım kısmında yer alacaktır. Proje İstanbul Üniversitesi ile birlikte yürütülecek aynı zamanda da Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Bakanlığı gibi bakanlıklar ile sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, danışmanlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alacaktır”



Projenin fikir sahibi Taner Akkuş da şunları söyledi:

“Hedeflenen çözüm bekleyen sorunlar, kamuya servis edilerek toplumsal vicdanın entegresi ile suç ve suça meyil veya işlenen suçları deşifre etmek suretiyle suçun işlenmesi ve işlenen suçların da sürdürülmesini önlemeyi hedeflemektedir. Bu projede Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösterecek ve yapay zeka ile destekli yazılım altyapısında onlarca uzman çalışacaktır.”

#Dijital Arabuluculuk Projesi
#İstanbul Üniversitesi
#Taner Akkuş

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