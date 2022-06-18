​Güzel işler bunlar

LGBT çocukları nasıl 'cinsiyetsizleştiriyor'? Pişman olanlar bu durumu nasıl açıklıyor?

Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise maalesef çocuklar yer alıyor. Yıllar sonra ise pişmanlıklarıyla baş başa kalıyorlar. Peki bu çocuklara okullarda ve bu tarz hayat süren ailelerde neler yapılıyor ve ne hedefleniyor? Bu projenin Türkiye ayağında neler var? Neler Oluyor?' serimizin bu bölümünde 'LGBT'yi ve LGBT bireylerinin pişmanlıklarını ele aldık.

