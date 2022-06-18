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Güzel işler bunlar

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının hayata geçirdiği yeni projesi Güzel İşler Fabrikası’nın (GİF) lansmanı Üsküdar Nevmekan Sahil’de yapıldı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
​Güzel işler bunlar
Lansman Üsküdar Nevmekan Sahil’de yapıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının hayata geçirdiği yeni projesi Güzel İşler Fabrikası’nın (GİF) lansmanı Üsküdar Nevmekan Sahil’de yapıldı. Tanıtım programına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile kültür, sanat dünyasından önemli isimler ve gazeteciler katıldı.

  • TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, “Güzel İşler Fabrikası, gençlere hem bir mekan sunacak hem de etkinliklerle onları bir araya getirecek.” dedi. Seramik ,kasnak işi, piyano, keman gibi atölyelerin de bulunduğu fiziksel bir etüt ve etkinlik merkezi olan GİF’in Ankara ,İstanbul, Safveti Paşa, Vezneciler, Şırnak ve Silopi’de şubesi bulunuyor.
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