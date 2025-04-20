İsrafa dur demek için kampanya

Gıda israfı ve gıdaya adil erişimdeki sorunlarla çözüm önerilerinin ele alındığı “5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) tarafından İstanbul’da organize edildi. Program kapsamında gıda ve tarım değer zincirinde kayıplar ve israfın önlenmesi, gıdanın sürdürülebilirliği ve tüketici alışkanlıkları, atıkların ileri dönüşüm ile değerlendirilmesi, sokak hayvanları için temel ihtiyaçların karşılanması ve tüketim alışkanlıklarıyla israfın önlenmesi gibi çeşitli konular masaya yatırıldı. Zirvede Türkiye’de TİDER’in temsil ettiği ve 6 kıtada 50’den fazla ülkede 41 milyon kişiye gıda bankacılığı hizmeti veren Küresel Gıda Bankacılığı ağının başlattığı “Gıdadan Fazlası” kampanyası açıklandı.





7 kıtada 77 ülkeden izlenimler

Gezgin Yüzler Grubu 7 kıta ve 77 ülkeye yayılan izlenimlerini kitaplaştırdı. Uzun yıllardır bir aile gibi birlikte yol alan üç kişilik ekipten Ertuğrul Fıratlı geçtiğimiz yıl aramızdan ayrıldı. Ünsal Aktaş ve Emel Fıratlı hem yol arkadaşlarının anısını yaşatmak hem de yılların birikimini okurlarla buluşturmak için bir kitap hazırladı. Üç gezginin ortak kaleminden çıkan “Gezgin Yüzler” yalnızca bir seyahat kitabı değil, aynı zamanda bir yaşam ve yolculuk hikayesi. Kitapta gidilen ülkelerin klasik ve bilinen yerlerinden çok, yazarların belleğinde yer eden ilginç detaylar, anılar ve gözlemler öne çıkıyor. Glomas Yayınevi’nin dağıtımını üstlendiği kitap QR kodlarla desteklendi. Okurlar, QR kodları okutarak gezginlerin eksik kalan uzun yazılarına ve bol fotoğraflı dijital içeriklere ulaşabiliyor.





‘Lezzet noktası’ restoranlar

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gerçekleştiği şehirlerde oraya özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Türkiye’nin en değerli şefleri, o şehrin kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini araştırıyor, reçetelerini yazıyor ve bu yemekleri belirlenen restoranlarda birlikte hazırlayarak menüye dahil ettiriyor. Bu restoranların girişlerine de özel olarak tasarlanmış “Lezzet Noktası” logoları yerleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı Adana oldu. Etkinliklerin yanısıra gastronomi programlarıyla da katılımcıları ağırlanırken Adanalıların ve yabancı turistlerin uğrak noktaları “Lezzet Noktası” seçilerek logolar yerleştirildi. İşte Adana’nın 16 lezzet durağı: Müze Kebap, Kasrı Kervan Kebap, Ciğerci Mehmet, Öz Asmaaltı Kebap, Levent Börek, Kebapçı Mesut, Karaçizmeli Fırın, Hamzaefendi Baklavaları, Şırdancı Kemal, Kifidis Büyüksaat Kebapçısı, Ağba Çiftliği, Onbaşılar Kebap, Katmerci Dayı, Park Menderes, Mest, Balıkçı 1.





Genç aşçıların tabaklarına ödül

Hırvatistan’da 20’ncisi düzenlenen ’Biser Mora’ Akdeniz incisi yemek yarışmasına katılan Nevşehir Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Rumeysa Erdirek ve Mert Sarıdayı’ın yaptıkları yemekler ödüle layık görüldü. 37 ülkeden 450 yarışmacının katıldığı ve ’Michelin yıldızlı’ şeflerinden oluşan zorlu jürinin karşısında yaptıkları yemekleri sergileyen öğrenciler Liseli Aşçılar Balık Tabağı kategorisinde gümüş madalya, Turizm Gastronomi Liseleri Ekip Yarışması’nda bronz madalya ve Liseli Aşçılar Tatlı Tabağı kategorisinde bronz madalya aldı.





Tarım sektörü zirveye hazırlanıyor

Tarım Diplomasisi Forumu ekim ayında Konya’da düzenlenecek. Sektöre dair birçok problemin ayrıntılı olarak inceleneceği, konuşulacağı ve çözümlerin de masaya yatırılması beklenen forumun uluslararası alanda yürütülen faaliyetlere de katkı sağlayacağı bildirildi. Forum Konya Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin ev sahipliğinde Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ve Yeşil Etki Derneği tarafından organize edilecek.





Gözüme takılanlar

Ünlü şefin unutulmaz tatları

Tatlı sanatının ustası ve meşhur pasta şefi Nicolas Lambert Four Seasons Hotel Bosphorus’un davetlisi olarak 8-11 Mayıs günlerinde İstanbul’a gelecek. Misafirlere hem göze hem damağa hitap eden unutulmaz lezzetler sunacak olan Lambert, otelin yönetici şeflerinden Görkem Özkan ve Yalçın Köse ile bir araya gelerek benzersiz lezzetlere imza atacak.





8 şefin imza tabağı bir arada

İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Shangri- La Bosphorus, 20 Nisan’da farklı kültürlerin tatlarını aynı sofrada buluşturan Shang Brunch’ın yedincisine ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan’ın zengin mutfağından Levanten dokunuşlara, Türkiye’nin zengin lezzetlerinden İtalya’nın klasiklerine ve Çin’in incelikli mutfak sanatına kadar uzanan bir seçkiyle sıradışı bir gastronomi yolculuğuna çıkaracak.





İtalyan klasiği Zeffirino İstanbul’da

1939 yılında Cenova’da kurulan efsanevi İtalyan restoranı Zeffirino 1939 İstanbul Ortaköy’de kapılarını resmen açtı. Dünya çapında ünlü isimleri ağırlamasıyla da bilinen restoran gastronomi mirası ve mutfak mükemmeliyetiyle tanınıyor. Aynı zamanda interaktif bir gastronomi deneyimi de sunan mekânda bazı imza lezzetler masada hazırlanarak servis ediliyor.





Bin yıllık lezzet: Testi kebabı

Nevşehir mutfağının yemeklerinden olan testi kebabı et, sebze ve çeşitli baharatların karışımı ile hazırlanarak kara fırınlarda yaklaşık 2 buçuk saatte pişirilir. İçerisindeki bütün ürünler harmanladıktan sonra sade yağ ve kuyruk yağı ile tatlandırılarak kısık ateşte pişirilmesi bu kebabın en önemli özelliğidir. Muhteviyatında baharatların yanısıra dana veya kuzu eti, çeşitli sebzeler bulunur. Öncelikle testinin tabanına et yerleştirildikten sonra diğer malzemeler konulur. Hazırlanan malzemeler Avanos’ta üç farklı toprağın birleşiminden üretilen boğumlu testilerin içine konulup üzeri hamur ile kapatılır. Testinin içerisine konulan malzemelere herhangi bir ön ısıl işlem uygulanmaz. Genellikle kebap pişirildiği testi kırılarak ve tabaklara dökülerek servis edilir. Geçmişi yaklaşık bin yıla dayanan testi kebabı Hacı Bektaş-ı Veli’nin de öğretilerinde geçer. “Çömlek kırıldığında içindeki öz ortaya çıkar. Kırılmadan içindeki sırrı göremezsin” şeklinde ifade edilir. Testi kebabı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın müracaatı üzerine 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi.



