Masumların vatanı birdir

Heceöykü, Nisan-Mayıs sayısıyla okuruyla buluştu. Son okumasını Esma Türkseven’in üstlendiği dergide Feyza Nur Çalıkoğlu’nun ‘Fotoğraföykü’sü ve Muhammed el-Arşi’yle (Çev.: Musa Ağgün) Fatma Makbule Leman’ın hikâyelerini de dahil edersek 21 hikâye yer alıyor. Hikâyecilerimiz arasında, Tuncay Günaydın ve Özlem Demirkan gibi yeni isimlerin yanı sıra Selma Aksoy Türköz ve Yıldız Ramazanoğlu gibi usta kalemler de var. Bu sayının söyleşi konukları Rüveyda Durmaz Kılıç’ın yazarlık ve editörlük üzerine konuştuğu Murat Yalçın. “Yazarak sürekli kendine bir şeyler anlatan, arada bir de bunlardan öykü çıkararak başkalarıyla paylaşan biriyim” diyor Yalçın. Bir diğer söyleşi konuğu da Hicret Birik’e konuşan Arif Semih Sulubulut. Kitap Cebi’ne altısı kısaca tanıtılmış 15 kitap sığdırılmış. Kitap yazılarına geçmeden önce Özge Korkmaz’ın Vikaye Yaprağı’nı görmenizi tavsiye ederim. Serkan İnce, Türk edebiyatının ilk kadın yazarlarından Fatma Makbule Leman’ı yazmış. Metnin devamında Leman’ın bir çalışması yer alıyor. Şaban Sağlık, hikâye şehir ilişkisini ele alan bir metne imza atmış. Hale Sert’in yazı konusu Cihan Aktaş’ın son kitabı Kar Gibi Patiskalar. Hatice İbiş’se Emine Altınkaynak’ın Akrebin Kışı adlı kitabını değerlendirmiş. Bir haberle bitireyim. Hece Yayınları, Hece Genç alt başlığı altında sekiz kitap yayımladı. Bu seriden çıkan Sema Bayar’ın Kibar Serseri’sini okumaya başladım bile. Öykü dergisine, heceoyku@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

SADEİMGE, internetten takip ettiğim dergilerden. Son ziyaretimde bir şiire rast geldim. İbrahim Yolalan imzalı bu çalışmayı Değinmeler’e misafir ediyorum:

Ebeler kör sokağı

türk şiirinin virüslerini aşıp / şair/100 yıl sonra / kim okuyacak seni / cümle’nin yanaşmalarıyla / iki ileride bir geride / hayız koklamadın ki / norm koyup patron çıkarmadın ki / kızoğlankızlar için iç oğlanlar için

II

bahçelerden geçtin / karanfile gül diyorlardı / ne alan gördün ne de satan / ıslak buğday kokuyordu terazileri

ajansların iktidarından beslenip / köşelerini değişiyorlardı şiirin / yüzleri potur potur adamlar / a d a m l a r / elleri biate alışmış / kurbağa dilli adamlar

III

ileri karakolda / birkaç cambaz / kaldırıp şehrin eteğini / şiiri arıyorlar / yüzüncü yılında cumhuriyetin / galatada çorba dağıtıyorlar / cenevizlilerin ruhu için

IV

yok bunlar değil kanımın aktığı

V

yalnızlığın mahşerinde / rüzgara sırtını dönmüş / dalgın bir şairdir beklediğim / cebindeki ölümünü yazacak





Kültürel iktidar

Dosyasıyla bahar sayısı yayımlanan Berdücesi, 13 sayıya ulaşmış bir dergi. Adının Kahramanmaraş’ın kuzeydoğu taraflarında yer alan Gaffarlı yakınlarına düşen ve soğuğuyla meşhur yerden geldiğini bildiğimiz derginin sahibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Yayın yönetmenliğini Duran Doğan, editörlüğünü de Bilge Doğan yapıyor. Altı kişilik yayın kurulu olan dergiyle berducesidergisi@gmail.com e posta adresinden bağlantı kurulabilir. Arka kapağına Hasibe Çerko’nun Hep O Deniz başlıklı metni alınan derginin Sunuş’unda, “Zamana kafa tutmak mümkün değil belki ama geçen güne anlam katmak fırsatı elimizde” diyor editör Doğan. Bahar sayısı için Kültürel İktidar dosyasını hazırlayan dergide, dokuz isimden görüşler alınmış. Berdücesi’nde söyleşi, inceleme, deneme, mektup, kitap tanıtım yazılarıyla hikâye ve şiirler de yer alıyor. Yeni sayının söyleşi konuğu Fatih Demirdöğen’in sorularını cevaplayan Eshabil Yıldız. Aralarında Büşra Güneş ve Fatma Ünsal’ın olduğu yedi hikâyecinin olduğu dergide altı şairden şiirler var. Şair Esma Polat’la bitireyim. Leyla Saatleri’nden: Gün döner / Uçuşur yavaştan heves kuşları / Söner kandilleri rüya şehrinin / Diner yerkürenin kalp atışları / Yavaşlar ruhları sarsan deveran / Ağarır Leyla’nın siyah saçları. Berdücesi ve dergiler şehri Kahramanmaraş’a selâm!





Masumların vatanı birdir

Erçiş’ten Türkiye’ye ulaşan Hayal Bilgisi’nin 56. sayısı çıkalı çok oldu. Arif Onur Solak’ın editörlüğünde yayımlanan derginin kapağında Sinem Öztürk’e ait bir çizim ve “Masumların Vatanı Birdir” sloganı var. Yeni sayı ‘sürpriz’le geldi. Bir Dergi Kahramanı: Hakkı Yanık başlıklı yazı için dergiye omuz veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kader başlıklı giriş yazısı, “Şöyle bir durup kâğıda kaleme sarılmak çok zor artık” cümlesiyle açılıp, “Dünyada zulme engel olamamaktan daha büyük keder yok” cümlesiyle bitiyor. Hayal Bilgisi, şiiri seviyor zira 64 sayfalık dergiye 27 şiir sığdırılmış. Birtakım yenilikler var dergide. Bunlardan biri Tutunabilenler başlıklı yeni sohbet sayfası. Sayfanın ilk konuğu Öznur Yaşar. Yeniliklerden diğeri Dört Kupon Biriktir: Roman Kahramanı Ol! kampanyası. Bir diğeri de Hayal Bilgisi’ne Notlar köşesi. Köşede, dergiye çalışmalarını gönderen şair, hikâyeci ve yazarların notları yayımlanıyor. Hayal Bilgisi’nde Güzel Düşünceler Bahçesi bölümündeyse 7-12 yaşları arasında 12 çocuk kitap okuma üzerine düşüncelerini paylaşmış. Müştehir Karakaya, Sessizliğin Sesi olmaya devam ediyor. Mustafa Uçurum, adaşı Mustafa Kutlu’nun hikâye dünyasına bir bakış atmış. Bu sayının ‘yıldız’lık metni Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sesler’i. Yıldızlık şiirse Yusuf Soysal’ın Anne Kabri adlı çalışması. Edebiyat ve iyilik dergisine, hayalbilgisi@windowslive.com e posta adresinden veya 0506 355 97 19 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Yazmanın sorumluluğu

Yozgat’ın Çare’si, 23. sayısıyla okurunu selâmladı. İsmail Karakurt’un yayın kurulunda olduğu derginin ön kapağını Elif Nur Aydın fotoğrafı süslüyor. Arka kapaksa bir zamanlar okul olmuş Dergâh dergisini hatırlatıyor. Bir fotoğraf ve altında M. Türkmen Asyalı imzalı bir yazı. Açılış metni Mustafa Çiftçi’den. Roman okurlarının seveceği bir yazı kaleme almış Çiftçi. Bu sayının dosya konusunun başlığı, Edebiyat Hayat ve Yazmanın Sorumluluğu. Orta sayfa misafiri Güzide Ertürk. Mustafa Mete’nin sorularını cevaplayan Ertürk, “Hikâye evin pencerelerinden dışarı bakarken ve odadan hiç ayrılmazken, roman o evin kapılarını inşa ediyor” diyor. Kâmil Büyüker, Abbas Sayar için bir vefa yazısı kaleme almış. Bu sayının şairleri Gülnaz Yücel Durmuş, İnci Okumuş, Muhammed Huzeyfe Erdemir, Mustafa Tünay ve Elif İlhan Özgür. Çare’de Semanur Bozok Sabuncu ve İlkay Çoşkun imzalı iki kitap inceleme yazısı var. Şair Erdemir’in dizeleriyle kapatayım: ... anladım ki vatan olmak / toprağın insanı olabilmekle başlarmış / ve insan toprağını bilmediğinde / toprak vatan olmaya yanaşmazmış. Hayat ve edebiyat dergisine caredergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0541 878 16 66 no’lu telefondan ulaşılabilir.



