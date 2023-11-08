Newell ile kalem koleksiyonerleri PenFest’te buluşuyor.

Newell, dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası PenFest’te en lüks ve prestijli 5 yeni ürünü ile yerini alıyor. Bu yıl 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 4’üncü kez Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte Parker Ingenuity, Sonnet Fuji ve Jotter SE, Waterman Hemisphere ve Man 140 LE ile tüm kalem koleksiyonerlerinin ilgi odağı olacak.





Parker Ingenuity ile olağanüstü yazma deneyimi

İngiltere’de iki kez Kraliyet Arması ile ödüllendirilen Parker’ın iddialı bir yaklaşımla tasarladığı Parker Ingenuity'nin sofistike stili ve lüks kaplamaları, başarıyı garantilemek için mümkün olan her ayrıntıdan yararlanıyor. Kendi alanındaki ustaların zorlu ihtiyaçlarını karşılayan ve olağanüstü bir yazma deneyimi için büyük bir hassasiyet sunan Parker Ingenuity, karmaşık ayrıntıları ve güven verici ağırlığıyla, başarının yazarı olmayı vaat ediyor. Parker Ingenuity’nin fiyatı ise 5823 TL.

Modanın öncüsü Waterman Hemisphere

Hemisphere Color Blocking koleksiyonu, daha parlak bir ifade yaratmak isteyenler için özel olarak tasarlandı. İlhamını bu sezonun en cesur trendinden alan bu moda öncüsü dolma kalem, pembenin iki tamamlayıcı tonuyla şık bir şekilde tamamlandı. Waterman, çarpıcı çekiciliğinin yanı sıra imza niteliğindeki çift dallı klipsi ve göz alıcı altın kaplamasıyla öne çıkıyor. Oymalı, altın kaplamalı, paslanmaz çelik uç, ikonik ilmekli Waterman 'W'yi anlamlı bir şekilde sergiliyor. Fransız yapımı bu güzel tasarım, Waterman'ın şirket içi işçiliğinden yararlanıyor. 2 yıllık uluslararası garantisinin yanı sıra birinci sınıf bir Waterman hediye kutusuyla sunulan Yeni Hemisphere Color Blocking koleksiyonu, yazma aksesuarlarında kuralları yeniden yazıyor. Yeni Waterman Hemisphere 2855 TL’den satışa sunuluyor.





New York’un silueti ve gökdelenlerini yansıtıyor

Parker’ın en popüler kalemi Jotter, yeni koleksiyonunda, Amerika'nın en görkemli ve canlı şehri New York'un enerjisinden ilham aldı. Kalemin tasarımı, ünlü binaların ve simgesel yapıların farklı silüetini ve çok sayıda gökdeleni yansıtıyor. Kalemin gövdesine lazerle işlenen desenler, kullanıcıyı büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Mat siyah toz kaplamalı gövdesiyle rahat bir yazma deneyimi sunan Jotter SE New York Tükenmez Kalem, bir sonraki maceralar için ilham veren mükemmel bir seyahat arkadaşı olma özelliği taşıyor. Fiyatı ise 875 TL.





Newell ayrıca, sınırlı sayıda üretilen, Japonya'nın ikonik dağı Fuji’nin görkeminden ilham alan 2023 Mt. Fuji Sürümü ve siyahın en estetik halini yansıtan altın uçlu Waterman Man 140 LE dolma kalemlerini de PenFest’te görücüye çıkarıyor.



