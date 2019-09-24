Hayat Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu
AKTÜEL

Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu

Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu

Çocukluğundan bu yana uçak mühendisi olmak isteyen polis memuru İdris Yavuz, Türkiye derecesi yaparak İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Hayatının hiçbir aşamasında hayallerinden vazgeçmediğini belirten Yavuz, "Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu. Diğer bölümlerden mezun olup babama gittiğimde bana 'okuyup da uçak mühendisi mi olacaksın' diyordu. Sınavı kazanıp ailemi ziyarete gittiğimde babam ilk defa mutlu oldu ve başarılar diledi" dedi.

Haber Merkezi AA
İdris Yavuz
İdris Yavuz

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan İdris Yavuz'un uçaklara olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı.

Aslen Şanlıurfalı olan Yavuz, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra üniversite eğitimine devam edemedi. 2004 yılında polis olan ve Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan Yavuz, çocukluk hayaline ulaşmak için gerekli eğitimi alma hayalinden hiç vazgeçmedi.

Bu yolda gösterdiği çaba sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümünden geçen yıl mezun olan Yavuz, süreçte iktisat fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunu da bitirdi ve kalite yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Mesleğiyle eğitim yaşamını birlikte sürdüren Yavuz, DGS sayısal bölümde bu yıl Türkiye 79'uncusu oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

Uçak mühendisi olmak İdris Yavuz'un çocukluk hayaliydi.

Uçak mühendisi olmak istiyordu

İdris Yavuz, yaptığı açıklamada, çocukken hep uçak mühendisi olmayı hayal ettiğini söyledi.

Hayatının hiçbir aşamasında hayallerinden vazgeçmediğini, bu süreçte 2 ön lisans, 1 lisans ve 1 yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

  • "Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu. Diğer bölümlerden mezun olup babama gittiğimde bana 'okuyup da uçak mühendisi mi olacaksın' diyordu. Sınavı kazanıp ailemi ziyarete gittiğimde babam ilk defa mutlu oldu ve başarılar diledi. Sadece annem olumsuz tepki verdi ve bana 'Uçak mühendisi olacağına evlenseydin daha iyi olurdu' dedi. Bende ona bundan sonra evleneceğimi söyledim."

Gece mesaisinden çıkıp sabah okula gittiğini anlatan Yavuz, tulumunu giyip hangara girdiğinde, uçaklara dokunduğunda tüm yorgunluğunu attığını dile getirdi.

Hayalindeki okul olan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandığını öğrendiği gün çok mutlu olduğunu belirten Yavuz, bu sevincini kendisine her zaman destek olan mesai arkadaşlarıyla paylaştığını aktardı.

REKLAM

Yavuz, gece mesaisinden sonra okula gidiyor.

Polislik mesleğini de severek yaptığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

  • "Eğitimimi tamamlayıncaya kadar polislik yapmaya devam edeceğim. Uçmak benim için bir tutku. Son dönemde muharip uçak alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle yerli uçak çok önemli hale geldi. Eğitim almaya hak kazandığım okulda yerli uçağın yapılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. İnşallah bende bu çalışmalarda yer alacağım. En büyük hayalim milli uçak projelerinde yer alabilmek."

"Çok iyi yerlere gelecek"

EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay da öğrencisi Yavuz'un okula ilk gün polis üniformasıyla geldiğinde çok şaşırdıklarını ama daha sonra onun uçaklara ve uçmaya olan ilgisini görünce çok etkilendiklerini kaydetti.

Yavuz'un hırslı bir öğrenci olduğunun altını çizen Yeşilay, "Derslerini aksatmatan eğitimini tamamladı. DGS gibi zor bir sınavda Türkiye derecesi yaparak hayalindeki okulu kazandı. Biz inanıyoruz ki o ileride uçak mühendisliği konusunda çok iyi yerlere gelecek. Tüm öğrencilerimize İdris'i örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.