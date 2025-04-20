Yaşlanma tırnakta başlar

Bahar yenilenme ayıdır. Sadece tabiatta değil insan bedeni ve ruhunda da bu canlanma hissedilir. Geçtiğimiz hafta biz de baharı karşılamak için iki günlük bir programla Bolu’daydık. Bünyesindeki Ashvin Wellness & SPA merkezi ile Bolu’da bütüncül sağlık deneyimi yaşatan, kapsamlı ilk ve tek turizm tesisi olan Narven Wellness & Thermal Hotel’de; sağlık, wellness ve yoga alanında önde gelen üç uzmanı bir buluşturan bir etkinlik düzenlendi. Bembeyaz Başlangıçlara etkinliğinde Ayurveda, Yoga, Detoks Uzmanı Dr. Koshlendra Pratap, Uzm. Dr. Salih Kenan Şahin ve Wellness & Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu, sağlıklı ve genç kalmanın püf noktalarını anlattı.





Yaşlanmayı yavaşlatabilirsiniz

Özellikle Detoks Uzmanı Dr. Koshlendra Pratap insan sağlığı için anlattıkları dikkat çekiciydi. Dengeli bir yaşamın formüllerinden birinin insanların vücutlarının nasıl çalıştığını anlaması olduğunu belirten Dr. Koshlendra Pratap zaman içinde vücuttaki değişimlerin gözlemlenebileceğini söylüyor ve ekliyor: “Vücudumuzda her 7-8 yıl içinde durduramayacağınız, büyük bir değişiklik olur. Örneğin, çocuklar 7 yıl, 14 yıl ve 22 yılda bir değişimler gösterir. Yaşlanmaya ise belli zaman bilimlerinde vücut daha fazla tepki verir. O zamanlarda, yaşlanmayı yavaşlatabilirsiniz.” Yaşlanmayı belli eden faktörlere değinen Pratap; “Siz bunu en iyi tırnak, saç ve ciltten anlayabilirsiniz. Yaşlanmanın ilk göstergesi, cildinizin çok kurumaya başlamasıdır. Cildiniz nemli ve yumuşaksa, organlarınız iyi çalışıyor demektir. Metabolik sistem sağlamsa tırnaklar çok güçlü olur” dedi.





Ağır kokulu ter kötü haber

Pratap sözlerine şöyle devam etti: “Metabolizma için en önemli şey, oksijendir. Bu nedenle akciğer sağlığı ile sinüs bölgelerini, mide ve bağırsağı temiz tutmak önemlidir. Hayatta kullanmadığımız şeyleri tutma bağımlılığınızı da bırakmalısınız.”

Pratap ayrıca idrar ve teri kötü kokmasının da vücudumuzda ağır miktarda toksit olduğunun habercisi olduğunu ona göre beslenmemiz gerektiğini vurguladı.

Dr. Salih Kenan Şahin ise fiziksel aktivitenin ve aktif bir yaşamın sağlığımız için ‘kurtarıcı’ olduğuna dikkat çekti. Şahin “Atık yönetiminde iyileşmek ve gençliğimizi korumak için hücrelerimizi birbirine bağlayan kolajenin yenilenmesi ve C vitamininin alınması çok önemli” dedi.



