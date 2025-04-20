Ayasofya’ya bu defa dizi için koştular

Tarihin en büyük padişahlarından biri olan Sultan Mehmed’in hayatını konu alan ve her hafta salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’un fethi sahnesi ekrana gelmişti. İzlenme rekorları kıran dizi, izleyicileriyle kurduğu bağı ekranların ötesine taşıdı. Yapım ekibi, projeyi yalnızca bir dizi olarak değil, izleyicileriyle birlikte çıkılan manevi bir yolculuk olarak tanımladı. Bu kapsamda, dizinin en önemli sahnelerinden biri olan fetih sonrası Ayasofya’da kılınacak ilk namaz sahnesi için geçtiğimiz günlerde izleyicilere anlamlı bir çağrı yapıldı. Yapımdan yapılan açıklamada, “Bu projede izleyicilerimizle yalnızca bir yapan-izleyen ilişkisi değil, aynı zamanda derin bir manevi bağ kurduk. Birlikte ağladık, birlikte şükrettik. Bu yoldaşlığın sembolü olarak, o tarihi sahnede de birlikte saf tutmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Yeni Şafak Pazar olarak dizi setine konuk olduk. Oyuncular ve gönüllü izleyiciler önce Ayasofya’ya doğru yürüdü, ardından ilk namaz sahnesinin çekimi gerçekleştirildi. Biz de dizinin senaristi Ozan Bodur ve sahnede yer alan gönüllü izleyicilerle konuştuk.





Ayasofya sahnesi son anda alınmış bir karar değil

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin senaristi Ozan Bodur, fetih sonrası Ayasofya’da kılınacak ilk namaz sahnesine izleyicilerinde dahil edilmesinin son anda alınmış bir karar olmadığını, dizinin ilk tasarlandığı günden itibaren bu sahnenin planlandığını söylüyor. Bu sahnenin dizinin en nadide sahnelerinden biri olacağını belirten Bodur, “Omuz omuza namaza duralım, bu ruhu tekrar ikame edelim istedik. Çünkü biz hikâyenin dışında değiliz, hikâyenin içindeyiz aslında” ifadelerini kullanıyor. Bodur, dizi takipçilerini sadece birer izleyici olarak değil, aynı zamanda bu yolculuğun birer parçası ve yol arkadaşı olarak gördüklerini dile getiriyor. “Ayasofya sadece bir taş yığını değil, bizim için bir ruh. Hazreti Fatih, Ayasofya’yı bir ulu cami olarak ilan ederek onu fethin sembolü haline getirdi ve bize bir miras olarak bıraktı” diyen Bodur, 33 kişinin yer aldığı sahnede 33 sayısının sembolik bir anlam taşıdığını söyleyen Bodur, bu sayının İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Tesbih tanelerinden ilhamla belirlendiğini söylüyor.

Ayasofya sahnesinin çekimleri sırasında manevi atmosferi en üst düzeyde yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Bodur, sahnede Hz. Fatih’in ordusuyla birlikte Ayasofya’da Cuma namazı kılmasına yer verdiklerini aktarıyor.





Biz de o tarihin bir parçasıyız

Özcan Kapusuz

Gönüllülerden 34 yaşındaki Özcan Kapusuz, Ayasofya’ya yürüme ve kılınacak ilk namaz sahnesinde yer aldığı için kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ediyor. Kapusuz, “İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya’da kılınan ilk namaz, tarihe geçen çok önemli bir an. Bu tarihi olaya tanıklık etmek ve bu sahnede yer almak, bize büyük bir gurur ve mutluluk veriyor. Biz de o tarihin bir parçasıyız” diyor. Kapusuz, Fatih Sultan Mehmet’in askerlerine, “Eğer İstanbul’u fethedersek, burada birlikte namaz kılacağız” dediğini hatırlatarak, “Bu büyük sahneyi gerçekleştirmek, gerçekten çok değerli bir anı yaşamak demek” şeklinde konuşuyor.





Tekbirlerle içeri girmek tüylerimi diken diken etti

Bayram İslamoğlu

37 yaşındaki Bayram İslamoğlu ise bu sahnede yer almayı sadece bir sahnede bulunmak olarak değil, ruhu hissetmek ve yaşamak olarak gördüğünü ifade ediyor. Ayasofya’da saf tutmanın, tarihi ve manevi boyutuna dikkat çeken İslamoğlu, “Maneviyat olarak çok yoğun bir andı. Tüylerim diken diken oldu, birlikte namaz kılmak, tekbirlerle içeri girmek… Gerçekten anlatılmaz. Az önce yürürken gözlerim doldu. Bambaşka bir şey bu” sözleriyle dile getiriyor.





Fatih’le aynı sahnede olmak heyecanlandırdı

Kerem Şan

Hatay’dan üç arkadaşıyla birlikte gelen 22 yaşındaki Kerem Şan, “Heyecanla izlediğimiz bir diziydi. Hem fetih hem Fatih bizim için çok önemli. Ayasofya’da namaz kılma sahnesini canlandırmak ise ayrı bir heyecan. Buraya adeta koşa koşa geldik” diyor. Şan, çekim esnasında yapılan yürüyüşün de kendilerine o dönemi yaşattığını ve derin duygular hissettirdiğini ifade ediyor.



