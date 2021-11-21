​YEDAM alkolle mücadele ediyor

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, 15-21 Kasım Alkol Farkındalık Haftası çerçevesinde alkolün zararlarına dikkat çekti. Alkolün zararlı kullanımının dünya çapında 3 milyon ölüme yol açtığını belirten Öztürk, “Alkol, kullanan kişiye, aile üyelerine ve tüm çevresine zarar verirken, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.Bu bağımlılığa karşı vatandaşlara destek için Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) ücretsiz psikososyal destek sağlıyoruz” dedi.
- Yeşilay ayrıca 15-21 Kasım tarihleri arasında “Şişenin Dibi” Sergisi’ni, Üsküdar Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi’nde açtı.