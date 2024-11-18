İkindi namazı, günün dördüncü vakit namazıdır ve Müslümanlar tarafından güneş batmadan önce eda edilir. İstanbul'da ikindi namazının vakti, güneşin hareketlerine göre günlük olarak değişiklik gösterir. İkindi namazının İstanbul’da saat kaçta kılınacağını Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası yardımıyla öğrenilmekte. İşte İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitleri, ezan saatleri.
İkindi namazı, Müslümanların gün içerisinde kıldığı beş vakit namazdan biridir.
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