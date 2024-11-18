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İstanbul ikindi namazı vakti

İstanbul ikindi namazı vakti

15:5718/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul namaz vakitleri
İstanbul namaz vakitleri

İkindi namazı, günün dördüncü vakit namazıdır ve Müslümanlar tarafından güneş batmadan önce eda edilir. İstanbul'da ikindi namazının vakti, güneşin hareketlerine göre günlük olarak değişiklik gösterir. İkindi namazının İstanbul’da saat kaçta kılınacağını Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfası yardımıyla öğrenilmekte. İşte İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitleri, ezan saatleri.

İkindi namazı, Müslümanların gün içerisinde kıldığı beş vakit namazdan biridir.
vakti, güneşin öğle vakti batış noktasının yarısına geldiği anda başlar.
'da ikindi namazı vakti yılın mevsimlerine ve günün uzunluğuna göre değişiklik gösterir. İşte İkindi namazı İstanbul: Diyanet namaz vakitleri ezan saatleri.

İstanbul ikindi namazı vakti

18 Kasım 2024 Pazartesi İstanbul’da ikindi ezanı saat 15:27’de okunmakta.

İstanbul akşam namazı vakti

Bugün İstanbul’da akşam ezanı saati 17:50

İstanbul yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul yatsı namazı saati is 19:14

İstanbul Haftalık Namaz Vakitleri


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