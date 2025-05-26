Orka Holding yönetimindeki iş insanı İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak. Orka Holding'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:





"Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan Orakçıoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.





İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. İrfan Orakçıoğlu'nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.





Cenazesi, 27 Mayıs Salı günü Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecektir. Ruhu şad olsun."





İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?

Türk moda sektörünün öncü kuruluşlarından Orka Holding'in önemli isimlerinden İrfan Orakçıoğlu, markaların küresel yolculuğunda ve dijital dönüşümünde kilit roller üstlendi.Koç Ailesi'nden sonra, Orakçıoğlu Ailesi'nin de genç ve dinamik temsilcilerinden biri olan İrfan Orakçıoğlu, Türk iş dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Süleyman, Halidun Orakçıoğlu ve Osman Arar tarafından 1986'da kurulan Orka Holding bünyesinde uzun yıllar görev alarak, ailenin ve markaların başarısına önemli katkılar sundu. Eğitimini 2010 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nde tamamlayan İrfan Orakçıoğlu, aslında profesyonel kariyerine çok daha önce, 2004 yılında Orka Holding'de adım attı. Üniversite eğitimini sürdürürken bile aile şirketinin dinamiklerini öğrenme fırsatı bulan Orakçıoğlu, 21 yıl boyunca şirketin çeşitli yönetim kademelerinde görev alarak önemli bir deneyim biriktirdi.







