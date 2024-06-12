|
Özgün

Takdir - teşekkür alan öğrenciye 10.262 TL karne hediyesi! Başarı Teşvik Programı ile karne hediyesi nereden, nasıl alınacak?

14 Haziran Cuma günü 81 ilde tüm öğrenciler karnelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklamalarının ardından takdir teşekkür alan öğrenciler, başvuru sürecine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, takdir teşekkür alanlar destekten yararlanabilecek mi? Takdir - teşekkür alan öğrenciler 10.262 TL karne hediyesi alacak mı? Öğrencilere bu sene ne kadar karne hediyesi verilecek? İşte ayrıntıları...

15:16 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Karne hediyesi
Karne hediyesi

Sene boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler gerekli kriterleri yerine getirmeleri durumunda karnelerinin yanında takdir teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Hatırlanacağı üzere, Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, Haziran 2024 takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı?

TAKDİR- TEŞEKKÜR ALANA KARNE HEDİYESİ VERİLECEK Mİ?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

2024 YILINDA ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ PARA ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

2024 yılında takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere yönelik başvuru süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların akabinde bu durumun, takdir teşekkür alan öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı ile merak konusu oldu. Yapılan açıklamada asgari ücretin yüzde 60'ı ifade edildiği için bu miktar 10 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir netlik bulunmuyor.

KİM NE KADAR KARNE HEDİYESİ ALACAK?

takvim.com'un haberine göre; Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere ödeme yapılması halinde hesaba yatacak tutarları şöyle;

İLKOKUL VE ORTAOKUL: 10 BİN 262 TL

LİSE: 17.002 TL


#takdir hediyesi
#karne hediyesi
#takdir teşekkür hesaplama
#Başarı Teşvik Programı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024