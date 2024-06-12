Sene boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler gerekli kriterleri yerine getirmeleri durumunda karnelerinin yanında takdir teşekkür belgesi de almaya hak kazanacak. Hatırlanacağı üzere, Başarı Teşvik Programı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar başarı desteği verileceği müjdelenmişti. Peki, Haziran 2024 takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere para yardımı yapılacak mı?

TAKDİR- TEŞEKKÜR ALANA KARNE HEDİYESİ VERİLECEK Mİ?

Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak. İlk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı destek verilecek.

2024 YILINDA ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ PARA ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

2024 yılında takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere yönelik başvuru süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TAKDİR TEŞEKKÜR ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların akabinde bu durumun, takdir teşekkür alan öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı ile merak konusu oldu. Yapılan açıklamada asgari ücretin yüzde 60'ı ifade edildiği için bu miktar 10 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir netlik bulunmuyor.

KİM NE KADAR KARNE HEDİYESİ ALACAK?

takvim.com'un haberine göre; Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere ödeme yapılması halinde hesaba yatacak tutarları şöyle;

İLKOKUL VE ORTAOKUL: 10 BİN 262 TL

LİSE: 17.002 TL



