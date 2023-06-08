Kayserispor 36 maçta 55 gol attı

, Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 36 maçta rakip filelere 55 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 8 gol ile Mame Baba Thiam oldu.

, Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 36 maçta rakip filelere 55 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 8 gol ile Mame Baba Thiam oldu.

Sarı kırmızılı takım adına kaydedilen gollere 16 farklı futbolcu imza attı. Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli futbolcu, geride kalan sezon sarı kırmızılı forma ile 8 gole imza koyarken Miguel Cardoso 7 golle ikici sırada yer aldı. Bu iki ismi Bernard Mensah, Mario Gavranovic, ve Carlos Mane takip etti.