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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütünden korkutan açıklama Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir

Dünya koronavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Swaminathan koronavirüsü kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ’nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.

“SALGININ NE ZAMAN BİTECEĞİNİ KİMSE TAHMİN EDEMEZ”

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, “ İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor” ifadelerini kullandı.

RYAN : VİRÜS BİZİ HİÇ TERK ETMEYEBİLİR

Aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirterek, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir" dedi ve şunları ekledi :

“HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar ve HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz.”

Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti. Dünya çapında 4.3 milyondan fazla teyit edilmiş koronavirüs vakası var ve can kaybı 300 bine yaklaşıyor.

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