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Koronavirüs ABDde yemek servisi için robotlar devrede Market alışverişlerini yapacaklar
DÜNYA

ABD’de yemek servisi için robotlar devrede: Market alışverişlerini yapacaklar

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de salgın nedeniyle bir çok kişi yemek dağıtan insansız araçlara yönelirken, ülkede robotlu yemek servisi başladı.

Haber Merkezi DHA
Her robot 20 kiloya kadar, yaklaşık üç alışveriş çantası kadar ürün taşıyabilecek.
Her robot 20 kiloya kadar, yaklaşık üç alışveriş çantası kadar ürün taşıyabilecek.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de yaşam tarzı hızlı değişime uğruyor. Salgını vakalarının artmaya devam ettiği ABD'de yemek dağıtan robotlar devreye girdi. Teknoloji girişim şirketleri tarafından Houston Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi’nde yıl başından bu yana pilot olarak yemek dağıtan robotlar koronavirüsten dolayı ülke geneline yayıldı. Başkent Washington, Los Angeles, Chicago, Dallas ve Detroit başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki insansız araçlar sokaklarda yiyecek ve içecek dağıtmaya başladı.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNİ ROBOTLAR YAPACAK

Robotların sahibi Starship ve Kiwibot firmalarının yöneticileri yaptıkları açıklamalarda daha önce görülmemiş bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve talebi karşılamak için yeni robotların önümüzdeki günlerde sayılarının artacağını belirttiler. Ayrıca farklı alanlarda hizmet vermek için uğraştıklarını da söylediler.

Firma yetkilileri önümüzdeki günlerde market alışverişinin teslim edilebilmesi için daha geniş robotlar üzerinde çalışıyor. Her robot 20 kiloya kadar, yaklaşık üç alışveriş çantası kadar ürün taşıyabilecek.

GÖNDERİ TESLİMAT ÜCRETİ 3 DOLARDAN BAŞLIYOR

Daha düşük maliyetler ve bahşiş vermeye gerek kalmayan robotların gönderi teslimat ücretleri 3 dolardan başlıyor.

Robotların içerisine restorandan yemekler koyuluyor ve sistemden yemeği talep eden müşterinin adresine teslimat gerçekleştiriliyor. GPS’den yolunu bulan robotların içerisinde sıcak ve soğuk tutması için özel izolasyon bulunuyor.

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