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Koronavirüs Avustralyada koronavirüs tedavisi için ağartıcı ürün satan kiliseye 687 bin liralık ceza
DÜNYA

Avustralya'da koronavirüs tedavisi için ağartıcı ürün satan kiliseye 687 bin liralık ceza

Avustralya Şifalı Mallar İdaresi, yeni tip koronavirüsün tedavisine çare olarak ağartıcı dezenfektan içeren ilaç satan ve reklamını yapan uluslararası bir kilisenin Avustralya bölümüne 151 bin 200 Avustralya doları (yaklaşık 687 bin 500 TL) ceza verdi.

Haber Merkezi AA
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Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre TGA, ABD merkezli Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesi'nin bir bölümü olan MMS Avustralya'nın endüstriyel alanda kullanılan ağartıcı dezenfektan maddesi klordioksit içerikli "Mucize Mineral Çözeltisi"ni Kovid-19 da dahil bazı hastalıkların tedavisine çare olarak satması üzerine harekete geçti.

  • MMS Avustralya kilisesinin web sitesinde alzaymır, sıtma, otizm, akne, kanser, diyabet ve Kovid-19 gibi hastalıkları iyileştireceği iddia edilen "ilacın" satış ve reklamının yapılmasını yasalara aykırı bulan TGA, kiliseye 151 bin 200 Avustralya doları (98 bin 505 USD) ceza verdi.

TGA'dan yapılan açıklamada, ülke yasalarına göre herhangi bir iyileştirici ürünün reklamı ve satışının yapılabilmesi için kaydedilmesi gerektiği ancak kilisenin herhangi bir kayıt yaptırmadan satış yapmasının yasal olmadığı belirtilerek, kaydı bulunmayan "ilacın" kullanılmasının zararlı olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Söz konusu ilacın herhangi bir hastalığı iyileştirebileceğini veya hafifletebileceğini gösteren klinik ve bilimsel kabul edilmiş bir kanıt yoktur. Kullanımı, ciddi sağlık riskleri oluşturur ve bulantı, kusma, ishal ve bazı durumlarda hastaneye kaldırılmayla sonuçlanacak ciddi dehidrasyona (vücudun susuz kalması) neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ürünün reklamını yapmaya devam eden MMS Avustralya'dan yapılan açıklamada ise "tanıtım yasalarına ve düzenlemelerine uymak için" metinlerden bazı sözcüklerin çıkartıldığı bildirildi.

Medyanın suçlandığı açıklamanın devamında "Medya, sitemizin tehlikeli endüstriyel ağartıcı içilmesini teşvik ettiğimiz konusunda yalan söylüyor. Bu haberler, kilisemize karşı cahil, menfur, saldırı ve tacizlere yol açtı" değerlendirmesinde bulunuldu.

TGA'nın açıklamalarının aksine, yasalarda tanımlandığı gibi herhangi bir şifalı ürün listelemediğini ve satmadığını iddia eden MMS Avustralya, sitede kullanılan referans ve ifadelerin "tesadüfen" tercih edildiğini ileri sürdü.

MMS Avustralya'nın sözde mucize olarak tanımladığı ilacı, 2014'te kullanan 4 kişinin hastaneye kaldırılması üzerine TGA, o dönemde ilacının kullanılmaması için kamu güvenliği uyarısı yayınlamıştı.

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