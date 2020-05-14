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Dünya New Yorkta mobil morglar gıda taşımacılığına geri dönüyor
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New York’ta mobil morglar gıda taşımacılığına geri dönüyor

New York’ta mobil morglar gıda taşımacılığına geri dönüyor

ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin konulduğu soğutucu tır kasalarının gıda taşımacılığında tekrar kullanılacağı açıklandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) güvenli bir şekilde dezenfekte yapılması durumunda soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Cesetlerin tutulduğu soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayınladı.
Cesetlerin tutulduğu soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayınladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin tutulduğu mobil morg olarak kullanılan soğutucu tır kasalarının dezenfekte edilip ilaçlandıktan sonra ülke genelinde gıda taşımacılığında tekrar kullanılacağını duyurdu.

Rapor yayınlandı

New York’ta morg olarak kullanılan tır kasalarının gıda taşımacılığında tekrar kullanılmaya elverişli olup olmadığı yönünde başlayan tartışmalar üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) güvenli bir şekilde dezenfekte yapılması durumunda soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayınladı.

İHA
Soğutucu tır kasalarının dezenfekte edilip ilaçlandıktan sonra ülke genelinde gıda taşımacılığında tekrar kullanılacağı açıklandı.
  • Yayınlanan raporda, “Covid-19 salgını sırasında morg olarak kullanılan soğutucu gıda taşıma araçları belirli koşullar altında gıda nakliyesi ve gıda depolama için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Soğutucu kasaların tüm yüzeyleri, temizleyicilerle “birkaç kez” iyice temizlenmeli ve daha sonra dezenfekte edilerek ilaçlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

Hava ve tazyikli su kullanılmaması, işçilerin kalıntıları temizlerken koruyucu giysiler giymeleri gerektiği belirtilen raporda ”İç yüzeylerin kan veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas halinde olan bölümlerde kirlenmiş alan ahşap veya çatlak fiberglas gibi alanların düzgün bir şekilde dezenfekte edilememesi durumunda sürece uygun olmayacak. Temizlik ve dezenfeksiyon yoluyla giderilemeyen rahatsız edici kokulara nüfuz eden soğutucuların, kesin olarak kullanılmasına izin verilmeyecek” ifadeleri yer aldı.

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Üst üste yığılmış çok sayıda cesetlerin olduğu görüntülendi

Mart ayından bu yana, New York eyaletinde virüs kaynaklı artan ölümler nedeniyle, hastanelerdeki morgların ve cenaze evlerinin yetersizliğinden kente geçici olarak 150’nin üstünde soğutucu kamyon kasaları yerleştirilmişti.

New York’ta geçtiğimiz ay geçici morg olarak kullanılan soğutucu kamyon kasalarında üst üste yığılmış çok sayıda cesetlerin olduğu görüntüler dünya medyasında gündem olmuştu.

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