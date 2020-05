New York’ta mobil morglar gıda taşımacılığına geri dönüyor New York’ta mobil morglar gıda taşımacılığına geri dönüyor ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin konulduğu soğutucu tır kasalarının gıda taşımacılığında tekrar kullanılacağı açıklandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) güvenli bir şekilde dezenfekte yapılması durumunda soğutucu kasaların gıda taşımacılığında yeniden kullanılabileceğine dair bir rapor yayınladı.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 11:20 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 11:23 İHA