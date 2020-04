ABD'de virüsün merkezinde yeni sıkıntı: New York’ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı ABD'de virüsün merkezinde yeni sıkıntı: New York’ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı ABD’de koronavirüs nedeniyle (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 529’a yükselirken New York’ta şimdi de morg sıkıntısı baş gösterdi. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), New York ve diğer eyaletlerden morg kapasitesini artırmak için yardım talebi aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 12:38 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 12:48 İHA