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KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların gireceği KPSS sınavları için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS oturumlarından Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları bu sene yapılacak mı? ÖABT sınavları ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2023.

17:11 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Kamu Kurumları Seçme Sınavı olarak da bilinen KPSS her yıl ÖSYM tarafından organize edilmekte. Kamu kurumları personel alımı yaparken KPSS puan şartı arıyor. Devlet dairelerinde çalışmak isteyenler ise sınav hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? sorusuna cevap arıyor.

2023 KPSS sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı. Buna göre;

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarından Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 23 Temmuz'da,
  • Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
  • KPSS lisans sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 2023 yılında yapılmayacak. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. 2 yılda bir düzenlenen Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik Ortaöğretim KPSS sınavI 2024 yılında gerçekleştirilecek.

KPSS geç başvuru tarihleri sona erdi mi?

Lisans düzeyinde Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 29 Mayıs’ta sona erdi. Başvuru işlemini yapmayan veya sınav ücretini yatırmayı unutanlar için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.


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