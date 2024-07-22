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Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini düştü: İşte güncel rakamlar

Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e düştü. Peki TCMB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

11:04 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar?
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar?

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Peki Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar?

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR OLDU?

Buna göre, bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi temmuz anketinde 37,37 oldu. Haziran anketinde 41,41 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise temmuz anketinde 41,52 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken bu anket döneminde yüzde 50,30oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz anketinde de yüzde 50,00 oldu.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde yüzde 43,52 iken temmuz anketinde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.



#Merkez Bankası
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