Hastalıklar insanoğlu içindir. Dünya var olduğu sürece, hem hastalıklar, hastalanmalar devam edecek hem de bu hastalıkların iyileştirilmesi konusunda yeni teknolojiler bulunacak, geliştirilecek. Türkiye sağlık alanında dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Zira koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin sağlık sistemindeki üstün başarıları bir kez daha tescillendi. Türkiye sağlık altyapısını gelişen teknoloji ile entegre ederek yeni başarıları da beraberinde getirdi.

MHRS