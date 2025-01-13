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Nur Suresi konusu nedir?

Nur Suresi konusu nedir?

17:2413/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nur Suresi konusu
Nur Suresi konusu

Mushaftaki sıralamada 24. iniş sırasına göre 102. sûre olan Nûr sûresi 64 âyettir ve Medine’de inmiştir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Peki Nur Suresi konusu nedir? Nur Suresi’nde neyi anlatıyor?

, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresidir ve 64 ayetten oluşur. Medine döneminde indirilmiş olan bu sure, İslam toplumunda ahlaki değerler, sosyal düzen ve aile hayatı gibi konulara dair rehberlik eden ayetler içermektedir. Sure adını 35. ayetinde geçen ve Allah'ın nurunu (ışığını) anlatan "Nur" kelimesinden alır. İşte
’nin konusu, içeriği hakkında detaylar.

Nur Suresi konusu

Nur Suresi, bireylerin hem ahlaki hem de toplumsal hayatlarına rehberlik ederek, güçlü bir toplumun inşası için İslami değerlerin benimsenmesini teşvik eder. Ahlak, dürüstlük, adalet ve merhamet gibi temel prensipler bu surenin merkezindedir.

Sûrenin konularını şöylece sıralamak mümkündür:

  • 1. Zina suçu işleyenlerin cezası ve bunlarla evlenmenin hükmü.
  • 2. Namuslu kadınlara iftira edenlerin ispat yükümlülüğü, cezası ve lânetleşme usulü.
  • 3. Hz. Âişe’nin, münafıklar tarafından yapılan iftiradan berâeti (Allah’ın münafıkları yalanlaması, Hz. Âişe’yi temize çıkartması).
  • 4. Namusla ilgili dedikoduların ve ahlâksızlığın yayılmasına sebep olanların kınanması.
  • 5. Evlere girip çıkma ile ilgili muaşeret kuralları.
  • 6. Müslümanlar arasındaki (kadın-erkek) sosyal ilişkiler ve selâmlaşma kuralları.
  • 7. Köle ve câriyelere iyi davranma, onları evlendirme ve özgürlüklerine kavuşturma konularıyla ilgili teşvikler.
  • 8. Fuhşun yasaklanması, iffetli olmanın teşviki.
  • 9. Şeytanın tuzakları hakkında uyarı.
  • 10. Allah’ın doğru yolu göstermesi ve imana giden yola ışık tutmasıyla ilgili temsilî açıklamalar.
  • 11. Allah’ın büyüklüğü ve eşsiz nitelikleri, O’na kulluk edenlere sevgisi ve ödülleri konularında önemli açıklamalar ve müjdeler.
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