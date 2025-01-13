, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresidir ve 64 ayetten oluşur. Medine döneminde indirilmiş olan bu sure, İslam toplumunda ahlaki değerler, sosyal düzen ve aile hayatı gibi konulara dair rehberlik eden ayetler içermektedir. Sure adını 35. ayetinde geçen ve Allah'ın nurunu (ışığını) anlatan "Nur" kelimesinden alır. İşte

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