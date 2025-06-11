Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin yaz tatili süreci için artık geri sayıma geçildi. Eğitimlerini sürdüren öğrenciler, karne gününün de yaklaşmasıyla notlarını şimdiden merak eder oldu. 20 Haziran'da e-okul sisteminde yer alacak karneler öncesinde, okulların kapanmasına kaç gün kaldığı merak edilen konulardan. Yaz tatilinin başlayacağı ve biteceği tarihleri MEB çalışma takviminde açıkladı. İşte okulların kapanacağı ve yeni eğitim yılının başlayacağı tarihler.





OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 çalışma takviminde yer alan bilgilere göre, okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak. Buna göre, bugün itibarıyla okulların kapanmasına 9 gün kaldı.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Önümüzdeki eğitim döneminde ise okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Böylelikle öğrenciler tam 80 gün yaz tatili yapmış olacak.





ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündeme gelirken çalışma takviminde bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, önümüzdeki yıl iki ara tatil, bir yarıyıl tatili yapacak.





2025-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı 8 Eylül 2025

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026