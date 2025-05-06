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Pınar Eczacıbaşı kimdir?

Pınar Eczacıbaşı kimdir?

22:216/05/2025, Salı
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Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş dünyasının saygın isimlerinden ve Eczacıbaşı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs 2025 tarihinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı ailesi tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin 8 Mayıs Perşembe günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirileceği ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu Başkanı Pınar Eczacıbaşı yaşamını kaybetti.


PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, eğitim hayatına İstanbul'da başlayıp, yükseköğrenimini ABD'de New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nde tamamladı. Ardından Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yaptı.


Kariyerine Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başlayan Eczacıbaşı, daha sonra finans sektörüne geçiş yaparak Manufacturers' Hanover Trust Company İstanbul şubesinde kredi-pazarlama alanında çalıştı. Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara yönelik pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.


2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.'yi kurarak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sundu. Aynı yıl, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı oldu ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

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