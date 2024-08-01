Rafet Dalkıran’ın ne zaman doğdu ve nereli olduğuna ilişkin detaylı bir bilgiler bulunmuyor. Daha önce Ankara'da görev yapan Rafet Dalkıran 2015'deki Yüksek Askeri Şura'da Kurmay Albay'lıktan Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan operasyonlar sonucu boşalan Amasya’nın Merzifon İlçe 5.Ana Jet Üssü Komutanlığı'na Hava Pilot Tuğgeneral olarak atandı.
Ağustos 2021 YAŞ kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran da korgeneralliğe terfi etti.