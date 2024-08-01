Rafet Dalkıran’ın ne zaman doğdu ve nereli olduğuna ilişkin detaylı bir bilgiler bulunmuyor. Daha önce Ankara'da görev yapan Rafet Dalkıran 2015'deki Yüksek Askeri Şura'da Kurmay Albay'lıktan Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti.