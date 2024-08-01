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Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran kimdir?

Rafet Dalkıran 2015'deki Yüksek Askeri Şura'da Kurmay Albay'lıktan Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Ağustos 2021 YAŞ kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran da korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral Rafet Dalkıran hakkında merak edilenler...

15:20 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran

Rafet Dalkıran’ın ne zaman doğdu ve nereli olduğuna ilişkin detaylı bir bilgiler bulunmuyor. Daha önce Ankara'da görev yapan Rafet Dalkıran 2015'deki Yüksek Askeri Şura'da Kurmay Albay'lıktan Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan operasyonlar sonucu boşalan Amasya’nın Merzifon İlçe 5.Ana Jet Üssü Komutanlığı'na Hava Pilot Tuğgeneral olarak atandı.

Ağustos 2021 YAŞ kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran da korgeneralliğe terfi etti.

#Rafet Dalkıran
#Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran
#YAŞ toplantısı
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Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran kimdir?