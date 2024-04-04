Camilerde itikâf vakti

Ramazan'ın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikâf sünneti için camilere kapandı. Kayseri’de de gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikâfa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.

Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Camii'nin hücrelerinde itikâfa giren Mustafa Serbes ise af ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan’da Allah'ın rahmetinden istifade etmek için camide bulunduklarını kaydetti. Caminin itikaf için Melikgazi Müftülüğü'nce hazırlandığını, her türlü imkanın verildiğini anlatan Serbes, şöyle konuştu: "Kuluz biz, nihayetinde günah işlemeye, suç işlemeye hep meyilliyiz. Allah'ın bize sunmuş olduğu bir ikramı var. Her Ramazan’da hem Rabb'imizin ikramlarını almak hem de ondan özür dileyip bizi affetmesi için burada toplanıyoruz. Yukarıda odalarımız var. Günlük herkesin bir programı varsa onu uygular, Kur'an-ı Kerim okunur. Sohbet halkalarımız olur. Allah Resulü'nün yaptığı bir uygulama. Bu uygulamayı tekrar canlı tutuyoruz."