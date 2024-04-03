Şehitlerin ismi yardımlarla yaşatılıyor

TÜGŞAV Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, vakıf olarak Ramazan ayında şehitlerin adının yer aldığı kolilerle 2019'dan beri yardım dağıttıklarını söyledi. Şehit ailelerinin de destekleriyle yardımların gerçekleştiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Dağıtırken yardım götürdüğümüz ailelerimize de 'iftar şehidimizden' diye söylüyoruz. Yardım götürdüğümüz aileler şehidimizin isimlerini duyduklarında hüzünleniyorlar. Maksat burada şehidin emanetine sahip çıkmak. Biz bu programla şehidimizi, şehit ailelerimizi unutmadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Şehidimizin emaneti başımızın tacıdır."

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan sivillerden Oğuzhan Yaşar'ın ağabeyi Kadir Yaşar ise kardeşinin isminin yazılı olduğu kolileri hazırlarken gururlandığını anlattı. Yaşar, "Her Ramazan derneğimiz ile şehitlerimiz adına koliler hazırlıyoruz. Dar gelirli ailelere dağıtıyoruz. Biz de elimizden geldiğince, karınca kararınca hem başkanımıza hem vakfımıza yardımcı oluyoruz. Ailelerimizi bir nebze sevindiriyorsak bizi mutlu ediyor. Bu şerefe nail olmuş ailelere olarak bizi duygulandırıyor ve onurlandırıyor. Bir yanda mutluluk, bir yandan acı, bir yandan burukluk var" dedi.