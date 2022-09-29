Spor Ergin Ataman "Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu"
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Ergin Ataman: "Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için moral oldu"

36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 71-62 mağlup eden Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman mücadele sonunda yaptığı açıklamada, "Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi anlamlı bir kupa ile başlamak bizim için bir moral. Fenerbahçe de yeni bir takım, yeni bir hocası var. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama maça hakim olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Ergin Ataman'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Ergin Ataman: Bütün takımların hedefi bizi geçmek ama bizim de geçilmeye pek niyetimiz yok
Ergin Ataman

36’ncı Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 71-62 galip ayrılarak kupayı 13’üncü kez müzesine götürdü.

Ergin Ataman: "Türkiye’nin takımıyız"

Maç sonunda Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, “Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz şu an sadece Efes taraftarının değil, Türkiye’nin takımıyız. Son 2 sezonun Euroleague şampiyonuyuz. Euroleague'de sezon haftaya başlayacak. Tarihte ilk defa bir takımı 3 kez üst üste şampiyon yapabilecek miyiz ona bakacağız. Avrupa’da transfer rekoru kırıldı, bütün takımların tek hedefi bizi geçmek ama bizim de geçilmeye pek niyetimiz yok” dedi.

"Yine aynı hedefle sezona başlayacağız"

Sezonun ilk maçında ezeli rakipleri Fenerbahçe Beko’yu yenerek anlamlı bir kupa kazandıklarını ifade eden Ataman, “Maçın özellikle ilk yarısında müthiş bir basketbol oynadık. Bugün maça 3 yeni yabancı oyuncumuzla başladık. Maçın ilk yarısında hücumda olsun, savunmada olsun mükemmel bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda özellikle Fenerbahçe’nin uzunlarının faul problemine girmesi, maçın temposunu değiştirdi, orada hata yaptık. Maç genelde bizim kontrolümüzde gitti. Shane Larkin’in de takıma katılmasıyla birlikte Euroleague’de yine aynı hedefle sezona başlayacağız. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi anlamlı bir kupa ile başlamak bizim için bir moral. Fenerbahçe de yeni bir takım, yeni bir hocası var. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ama maça hakim olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Bütün takımların hedefi bizi geçmek"

Kendi kariyeri adına 8’inci defa Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmanın ciddi bir mutluluk olduğunu kaydeden Ataman, “Çift haneye 2 var. İnşallah kariyerim boyunca çift haneye ulaşan ilk ve tek antrenör unvanına da sahip olurum. Mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Burada kupayı kazanan ben değil oyuncularım. İyi bir takımımız var. Yönetimimiz büyük bir fedakarlıkla bu takımı böyle tutmaya devam ediyor. Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyiz. Biz de elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Biz şu an sadece Efes taraftarının değil, Türkiye’nin takımıyız. Son 2 sezonun Euroleague şampiyonuyuz. Euroleague'de sezon haftaya başlayacak. İstanbul’daki maçlarımızın kapalı gişe olacağını düşünüyorum. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Tarihte ilk defa bir takımı 3 kez üst üste şampiyon yapabilecek miyiz ona bakacağız. Avrupa’da transfer rekoru kırıldı, bütün takımların tek hedefi bizi geçmek ama bizim de geçilmeye pek niyetimiz yok.”

"Larkin 10-12 maç kaçıracak"

Shane Larkin’in Karadağ maçından sonra 3-4 maç sakat sakat oynadığını hatırlatan başarılı koç, “Çekilen MR'da artık oynayamayacağı belli olduktan sonra Amerika’ya gitti ve 14 Eylül’de ameliyat oldu. 8 hafta sonra toplu çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Euroleague’in ilk bölümünde 10-12 maç kaçıracak. O çalışkan bir oyuncu, en kısa zamanda formuna dönüp önce Euroleague sonra da milli takımda görev yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

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