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Fırtına Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fırtına Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

21:1114/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.







#Trabzonspor
#RAMS Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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