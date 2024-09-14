Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunana Icardi ve Ziyech karşılaşmada görev alamayacak.
Konuk ekipte ise Benhur Keser sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe.