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Spor

Galatasaray - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:56 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Çaykur Rizespor
Galatasaray - Çaykur Rizespor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.


Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Galatasaray'da sakatlıkları bulunana Icardi ve Ziyech karşılaşmada görev alamayacak.


Konuk ekipte ise Benhur Keser sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.


GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe.


GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
32 dakika önce
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