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Galatasaray - Gaziantep FK | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:11 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 16:11 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.


RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Galatasaray, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı.


Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.


Gaziantep FK'da ise Stefen sakatlık, Halil Dervişoğlu, Okereke, Lungoyi ve N'Diaye statü gereği maçta görev alamayacak.


GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Batshuayi.

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Maxim, Ogün, Maxim, Mustafa, Kodro.


GALATASARAY - GAZİANTEP FK CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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