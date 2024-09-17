Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Galatasaray, Gaziantep FK ile ligde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.
Gaziantep FK'da ise Stefen sakatlık, Halil Dervişoğlu, Okereke, Lungoyi ve N'Diaye statü gereği maçta görev alamayacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Batshuayi.
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Maxim, Ogün, Maxim, Mustafa, Kodro.