Galatasaray Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Altay'ın genç futbolcusunu transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

5 yıllık anlaşma

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.

Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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"Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Kazımcan Karataş, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı formayla taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Kazımcan Karataş geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 25 maça çıktı ve 2 de asist yaptı.

Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin @kazimcankaratas! 🦁✍️ pic.twitter.com/txT1x8bGiq — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 1, 2022