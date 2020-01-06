Gol makinesi ayrılmak istediğini açıkladı kulüpler sıraya girdi

İskoçya devi Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı yıldızı Alfredo Morelos takımdan ayrılmak istiyor. Bunun sebebi ise İskoçya'daki maçlarda uğramış olduğu ırkçı saldırılar.

Rangers formasıyla 195 resmi maça çıkan Morelos, bu mücadelelerde 122 gol atma başarısı gösterirken 41 de asist yaptı.

Kulübünde muhteşem bir istatistik yakalayan golcü oyuncunun birçok taliplisi olduğu öğrenilirken Rangers Menajeri Steven Gerrard'ın futbolcuyu ikna etmek istediği ancak Morelos'un buna yanaşmadığı aktarıldı.

Türk takımlarının da gündemine gelen oyuncu için Premier Lig'den bazı takımların devreye girdiği iddia edilirken oyuncunun bonservisiyle ilgili de belirsizlik sürüyor.