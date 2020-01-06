SÜPER LİG

Gol makinesi ayrılmak istediğini açıkladı kulüpler sıraya girdi

Transfer döneminin açılmasıyla takımlar istedikleri futbolcuları kadrolarına katabilmek için çalışmalarına başladı. Bu noktada İskoçya basını birçok takımın iştahını kabartacak bir transfer haberi kaleme aldı. Buna göre Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos ırkçı saldırılara maruz kaldığı için takımdan ayrılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alfredo Morales, Glasgow Rangers'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

Alfredo Morales, Glasgow Rangers'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

İskoçya devi Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı yıldızı Alfredo Morelos takımdan ayrılmak istiyor. Bunun sebebi ise İskoçya'daki maçlarda uğramış olduğu ırkçı saldırılar.

Rangers formasıyla 195 resmi maça çıkan Morelos, bu mücadelelerde 122 gol atma başarısı gösterirken 41 de asist yaptı.

Kulübünde muhteşem bir istatistik yakalayan golcü oyuncunun birçok taliplisi olduğu öğrenilirken Rangers Menajeri Steven Gerrard'ın futbolcuyu ikna etmek istediği ancak Morelos'un buna yanaşmadığı aktarıldı.

Türk takımlarının da gündemine gelen oyuncu için Premier Lig'den bazı takımların devreye girdiği iddia edilirken oyuncunun bonservisiyle ilgili de belirsizlik sürüyor.

  • Transfermarkt değerlerine göre 7.5 milyon euro değere sahip olan Koklombiyalı futbolcu için Steven Gerrard, '50 milyon sterlinlik oyuncu' yorumunda bulundu.

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