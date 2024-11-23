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Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı

12:5923/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
IHA
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Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu
Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig’de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.


Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak.


Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR’da ise Serkan Olguncan görev yapacak.




#Süper Lig
#Kayserispor
#Fenerbahçe
#Yaşar Kemal Uğurlu

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