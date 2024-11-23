Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında Kayserispor saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Altan yapacak. Erdem Mertoğlu da müsabakanın 4. hakemi olacak.
Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu yer alacak. AVAR’da ise Serkan Olguncan görev yapacak.
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