Spor Kazımcan Karataş Galatasarayda
TRANSFER

Kazımcan Karataş Galatasaray'da

Altay Kulübü, 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazımcan Karataş Galatasarayda
Geçen sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

1. Lig ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray'la anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Geçen hafta Eyüpspor'a transfer olup, daha sonra Galatasaray'a kiralanması gündeme gelen Kazımcan'la ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk."

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