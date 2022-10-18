Spor Neymar mahkemede ifade verdi "Transfer sürecini babam yönetti"
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Neymar mahkemede ifade verdi: "Transfer sürecini babam yönetti"

Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos Kulübünden İspanya'nın Barcelona Kulübüne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi.

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Haber Merkezi AA
Neymar davasında ifadeler ortaya çıktı: Hapis cezası isteniyor
Neymar ifade verdi

Barselona Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde sanık koltuğuna oturan Neymar, "(Real) Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım." dedi.

"Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti." diyen Neymar, son anda sadece Real Madrid ve Barcelona seçeneklerinin kaldığını ancak "yüreğinin sesini dinleyerek Barça'ya gittiğini" söyledi.

Normalde 21 Ekim'de mahkemeye gelmesi gereken Neymar, Paris Saint-Germain takımının antrenman ve maç programından dolayı ifadesinin öne alınmasını istemişti.

Perez: "Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu"

Davada şahit olarak video konferansla dinlenen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu." şeklinde konuştu.

"Kabul edemezdik"

Diğer yandan Barcelona'nın eski yöneticilerinden Raul Sanllehi de Neymar'ın Barcelona'ya transferi için 2011 yazında 45 milyon avro artı başarıya endeksli 10 milyon avro ödenmesi için Santos Kulübüyle bir anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Sanllehi, "Cuma günü el sıkıştık ama pazartesi günü bize telefon edip Madrid'in 5 milyon euro daha fazla teklif ettiğini söylediler. Bunu kabul edemezdik çünkü öncesinde anlaşmaya varmıştık." dedi.

Davanın konusu

Neymar'ın henüz 17 yaşında iken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada, futbolcu Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues sanık olarak yargılanıyor.

Hapis cezası isteniyor

Neymar'ın sportif faaliyetlerinin durdurulması, 5 yıl hapis ve 159 milyon euro para cezası verilmesini talep eden DIS ayrıca, eski Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif görevlerden men ve 195 milyon avro para cezası istiyor.

Savcılık ise aynı davada Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men ve 10 milyon euro, futbolcunun annesi ve babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon euro, Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon euro, Barcelona Kulübünden 8,4 milyon euro, Santos'tan ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu NN şirketinden 1,4 milyon euro talep ediyor.

Savcılık, Neymar'ın transferi döneminde Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlamada bulunmuyor.

Dava 31 Ekim'de bitecek

İddianameye göre, o dönem Barcelona Kulübü Başkanı olan Rossell, normal şartlarda 2014'te Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı transfer etmek için 2011 yılında futbolcunun menajeri olan babası ve kulüp yöneticileriyle ön anlaşma yapıyor.

Savcılık, bu anlaşmanın diğer kulüplerin serbest bir şekilde Neymar'a teklif götürmelerini engellediğini ve DIS Grubu'nu transferden daha fazla kazanç elde etmekten mağdur bıraktığını ileri sürüyor.

  • Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülüyor.
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