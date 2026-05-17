ÖZEL | Mario Lemina sezonun kırılma anını bu sözlerle açıkladı: Her zaman Fenerbahçe'yi seçerim!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, editörümüz Tuğçe Erginkoç'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Üst üste dört şampiyonluk tarihi ve etkileyici. Bu takımın zirvede kalmasını sağlayan mentalitenin sırrı nedir?

"Tüm tebrikleri Okan Buruk hak ediyor"

Açıkçası, burası her zaman kazanmak isteyen bir kulüp. Bu, kulübün kanında var. Bugün tüm tebrikleri ve takdiri Okan Buruk hak ediyor, çünkü üst üste dört yıldır bunu başarıyor. Teknik ekibin ve yönetimin, bu tarz hedeflere ulaşmak için hangi oyunculara ihtiyaç duyduklarını çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Ayrıca oyuncuların bu kazanan mentalitede kalmasını sağlayan kendilerine has bir yöntemleri var. Dolayısıyla, dediğim gibi, kazanmak Galatasaray’ın genetiğinde var. Kulübü tebrik ederim.

Avrupa’nın büyük kulüplerinde oynadın, Galatasaray’daki bu şampiyonluğun kariyerindeki yeri nedir?

"Galatasaray'dan ayrıldığımda kupa kazanmamıştım"

Benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü bahsettiğim gibi, 2020’de Galatasaray’dan ayrıldığımda kupa kazanma şansım olmamıştı. Galatasaray’a geri dönmeyi ve bir şeyler kazanmayı gerçekten çok istiyordum; çünkü burası şampiyon olmaya, kupalar kazanmaya alışkın bir kulüp. Burada olan her şeyi çok özlemiştim; o kazanma arzusunu, Şampiyonlar Ligi’ni, taraftarları ve insana gerçekten kendini aşma isteği veren o kendine özgü atmosferi... Bu şampiyonluklarda burada bulunabildiğim için gerçekten çok gururlu ve onurluyum.

Sana göre takım için sezonun kırılma anı nedir?

"Her zaman Fenerbahçe'yi seçerim"

Sezonun dönüm noktası… Aslında sezon boyunca liderdik diye düşünüyorum. Tabii sonrasında zor zamanlar da oldu. Zor anlar yaşadık. Ama bize o enerjiyi, canlılığı yeniden veren an hangisi derseniz...

Eğer birini seçecek olsaydın…

Ben her zaman Fenerbahçe’yi seçerim. Ve bence en güzel galibiyetimiz Fenerbahçe’ye karşı olandı. Evimizde 3-0 kazandık. Bundan daha iyisini hayal bile edemezdik. Ayrıca bu galibiyet aradaki puan farkını 7’ye çıkarmıştı. Bu yüzden benim için kırılma anı Fenerbahçe maçıdır.

Genel olarak soruyorum, Galatasaray kariyerindeki en unutulmaz an hangisiydi senin için?

"Juventus'u elemeyi çok istiyordum"

Kariyerim boyunca Galatasaray'da o kadar çok güzel anım oldu ki. Taraftarla bütünleştiğimiz, benim için çok önemli olan anlar var. Çok önemli galibiyetlerimiz oldu, attığım ilk gol çok önemliydi. Ama kişisel olarak spesifik bir an seçmem gerekirse, bence Juventus’u elemiş olmamızdır. Çünkü orası benim eski kulübüm, büyük bir kulüp. Onlara karşı oynamayı ve neden olmasın, onları elemeyi çok istiyordum. Üstelik bunu Galatasaray ile başarmak çok daha güzeldi; çünkü bence Galatasaray, beni bugün olduğum adam yapan kulüptür.

Türkiye’de böyle bir dominasyondan sonra, önümüzdeki yıl senin ve ayrıca kulübün için bir sonraki büyük hedef ne?

"Yine şampiyonluğu hedefleyeceğiz"

Doğal olarak taraftarlar bizden beklenti içinde olacaklar. Her sezon daha da iyisini istiyorlar. Bu yüzden elbette yine şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Türkiye Kupası’nı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz en uzak noktaya kadar gitmek isteyeceğiz. En büyük arzumuz bu. Bu seneden daha da iyi olmak. Çok daha sıkı çalışmak.

Okan Buruk, 4 şampiyonlukla Fatih Terim'in rekorunu egale etti. İkisiyle de çalışmış biri olarak, benzerlikleri ve farkları nelerdir?

"Fatih Terim ile Okan Buruk birbirlerine çok benziyorlar"

Bence birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de oyuncularına çok yakın olan insanlar. Her zaman pozitifler, takıma yaşam sevinci ve gerçekten çok pozitif güneş gibi bir enerji getiriyorlar. Ve dürüst olmak gerekirse –belki bu söyleyeceğim hoşlarına gitmeyecek, ikisi de bundan pek hoşlanmayabilir ama– bence çok benzerler. Hem insan olarak karakterlerini hem de teknik direktörlüklerini çok beğeniyorum. Onları bir baba ve büyük abi gibi görüyorum. Yani benim için gerçekten birbirlerine çok benziyorlar.

Bazıları Türkiye'deki antrenmanların Avrupa seviyesinde olmadığını söylüyor. İtalya, İngiltere ve Türkiye’de oynamış biri olarak, gerçekten bu ülkeler ve Türkiye arasında bir fark görüyor musun?

"Böyle bir şey söylemek Türkiye Ligi'ni küçümsemek olur"

İngiltere’de de antrenmanları o kadar ağır olmayan kulüpler gördüm. Bu durum tamamen teknik direktörlerin ve kulüplerin mentalitesine bağlı. Kendi adıma konuşmam gerekirse, ben çok ağır antrenmanları seven biriyim. Sert geçmesini, taktiksel olmasını severim ama bu bana bağlı bir durum değil. İyi anlaşabilmemiz için üzerime düşeni yapmak bana düşer. Dolayısıyla, böyle bir şey söylemek Türkiye Ligi’ni küçümsemek olur. Ve hayır, ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum.

Taraftarla aranda sıkı bir bağ var. Onlara özel bir mesajın olur mu?

"Gerçekten en üst seviye bir taraftar grubu"

Zamanla onlara ne diyeceğimi bile bilemez oldum artık. Onlar hakkında ne düşündüğümü biliyorlar, ben de onların benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Onlara sevgiden başka ne söyleyebilirim ki? Gerçekten, bizim için her gün verdikleri her şeye çok teşekkür ederim. Hayal kırıklığına uğradıkları her an bizi yeniden motive etmeyi başardılar. Gerçekten en üst seviye bir taraftar grubu.

Gelecek sezon Galatasaray’da kalacaksın sanırım?

Umarım, umarım.

Henüz kesin değil mi?

Şu an için kesin bir şey yok. Göreceğiz bakalım.



