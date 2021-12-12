Gol yağmurunda kazanan Alanyaspor

Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip 7 golün atıldığı mücadelede 6-2 ile gülen taraf oldu.

Alanyaspor’un gollerini 14 ve 56. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Famara Diedhiou, 23. dakikada Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52. dakikada Joa Novais ve 90. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor’un golleri ise 4. dakikada Rayane Aabid ve 17 dakikada Benjamin Tetteh’den geldi. Ayrıca Yeni Malatyaspor da Oussama Haddadi 65.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 27’ye yükseltirken Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı. Süper Lig’in 17. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak

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Altı maçtır kazanamıyor

Sahasında Alanyaspor’a 6-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor ligde oynadığı son altı maçta üç puan sevinci yaşayamadı. Sırasıyla Kasımpaşa, Başakşehir ve GZT Giresunspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Galatasaray ve Konyaspor’la da berabere kalan Malatya ekibi düşme potasında bulunuyor.

Beş maçta altı puan

Yeni Malatyaspor deplasmanından beş gollü bir galibiyet çıkaran Aytemiz Alanyaspor ligde oynadığı son beş maçta ikinci galibiyetini aldı. En son 13. haftada sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Alanyaspor, 14. haftada Antalyaspor’a ve 15. haftada Sivasspor’a yenilmişti.