Kaktüs familyasına ait bir bitki olan sukulent; teraslarda, dikey veya kaya bahçe diye tabir edilen alanlarda kolaylıkla yetişebilir. Farklı renkte ve büyüklükte yapraklara sahiptir ve su tutma kabiliyeti sayesinde uzun süre susuz yaşayabilme potansiyeli taşır.Sukulent saksıda kolayca yetişebilir. Değişik renkleri olan bitki çok sayıda ya da tek tek dikilerek evlere hoş bir hava katar. Sukulent bakımı zahmet gerektirmeyen bir bitki olduğu için her yerde ve her koşulda büyüyebilir ve şık bir dekoratif bitki olma özelliği ile mekana derinlik katar.

SUKULENT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Sıcak iklim bitkisi olan sukulent, ilkbahar ve yaz aylarında gelişimini tamamlar. Soğuğa karşı oldukça hassas olan bitkinin kış aylarında 20-30 günde bir sulanması gerekir. İçerisinde barındırdığı su miktarı ile fazla sulama gerektirmeyen çiçek evlerde en rahat yetiştirilen bitkiler arasında bulunur. Bahçe ortamında ve saksıda yetişen bitki, direkt güneş ışığına ihtiyaç duymayan bir yapıya sahiptir. Güneş ışığı altında sararma ihtimali artan çiçek, bunun yerine aydınlık veya yarı aydınlık ortamlara yerleştirilmelidir. Böyle ortamlarda daha yeşil ve güzel görünebilir. Fazla sulandığı zaman çürüyebilen bitki, sadece yapraklarının ıslatılmasıyla bile su ihtiyacını giderebilir.

SUKULENT NASIL ÇOĞALTILIR?

Sukulent çoğaltmak oldukça basit bir işlemdir. Çiçek yetiştirmeyi sevenler tarafından bilinen bu yöntem bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. Eğer, “Sukulent nasıl çoğaltılır?” diye düşünüyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Bitkinizin altında kalan yaprakları teker teker dikkatli bir şekilde koparın. Gövdenin altında kalan kısmın tamamen yapraktan arındığına emin olun.

Bir makas yardımı ile gövdeyi dikkatli bir şekilde kesin.

Koparılan sukulent parçalarını 1 gün bekletin. Ardından saksı toprağının üzerine alın. Toprak üzerindeki sukulent yapraklarını fısfıs yöntemi ile nemlendirin. Yaklaşık 2 haftada yaprakların kök saldığını gözlemleyeceksiniz.

Kök saldıktan sonra uygun bir saksıya dikebilirsiniz ancak ilk 24 saat su vermemeniz önemlidir. 24 saatin ardından sulama işlemine başlayabilirsiniz.

Öncelikle sukulent çoğaltmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Yapraklar, tohumlar ve kökleri ayırma yöntemleri ile bitkiniz kolayca çoğalabilir.

SUKULENT HANGİ HAVALARI SEVER?

Sukulent bakımını eğer akdeniz ve ege bölgesinde sıcak havaya sahip bölgelerde yapacaksanız yaz-kış balkonda bakabilirsiniz. Fakat soğuk iklimli şehirlerde yaşıyorsanız yazın balkonda kışın evin içerisinde bakım sağlamanız gerekiyor. Sürekli evde bakım yapacaksanız havadar ve aydınlık bir ortam tercih etmelisiniz.

SUKULENT NASIL SULANIR? YAPRAKLARINA DİKKAT

Kışın sulaması daha seyrek yazın ise toprak nemi kontrol edilerek ve yapraklarına su değdirmeden sulama yapmanız gerekir.

Toprak olarak suyu tutma özelliği olmayan toprak tercih etmelisiniz.







