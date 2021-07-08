​Fiber altyapı genişliyor​

Türk Telekom Genel CEO’su Ümit Önal, öncelikle en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini söyleyerek “11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesi yapıldı. 11 devam eden ve 8 adet aday projemiz bulunuyor” dedi.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Önal, Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olduklarını belirti.

Ümit Önal

17,8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK

Önal, “Ülkenin dijital dönüşümü için, 2005’teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17,8 milyar ABD Doları yatırım gerçekleştirdik. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapımızı yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı son 10 yılda 2’ye katlarken, müşterilere ulaştırdığımız fiberi ise 10 katından fazla artırdık. 2021 yatırım hedefimizi 2020’ye göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artış ile 8 milyar TL olarak belirledik” dedi.

50,6 MİLYON ABONE

2021’in ilk çeyreğinde fiber ağını 336 bin kilometreye, fiber hane kapsamını ise 27,1 milyona çıkardıklarını söyleyen Önal, “İlk çeyrekte fiber abone sayımızı 7,3 milyona ulaştırırken, son on iki ayda toplam 2,9 milyon fiber abone eklemiş olduk. 2021 ilk çeyrek itibarı ile 50,6 milyon abonemiz ile Türkiye’nin en çok aboneye sahip operatörü konumunda bulunuyoruz” diye konuştu.

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YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezlerinde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunduklarını anlatan Önal, ürün yerlileştirme konusunda ise “Şu ana kadar ürün yerlileştirme kapsamında 11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesi yapıldı. 11 devam eden ve 8 adet aday projemiz bulunuyor. Amacımız, Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmasını sağlamak ” dedi.

Oltalama yöntemine dikkat

Önal, vatandaşı çoğunlukla 0850’li hatlardan arayarak internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Önal, “Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve Bakan Yardımcımız ile Ticaret Bakanımız'a da ilettim. Ayrıca bu konuda 122 firma için BTK’ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunduk. Bu konuda kazandığımız birçok dava da var. Bu dolandırıcılar Türk Telekom’un köklü bir kurum olması nedeniyle markamızın adını kullanarak güven kazanmaya çalışıyor, ardından altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle ‘oltalama’ diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK’ya diyoruz ki ‘şöyle bir numara var, Türk Telekom ismini kullanarak bu numara vatandaşları dolandırmaya çalışıyor, bizim marka itibarımızı da zedeliyor. Vatandaşları da mağdur ediyor’ diyerek şikayet ediyoruz” dedi.