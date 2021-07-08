Teknoloji Fiber altyapı genişliyor
İNTERNET

Fiber altyapı genişliyor

Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapısı olduğunu belirten Türk Telekom Genel CEO’su Ümit Önal, “2021 ilk çeyrek itibarı ile fiber ağımızı 336 bin kilometreye, fiber hane kapsamımızı ise 27,1 milyona çıkardık. Fiber abone sayımızı 7,3 milyona ulaştırdık” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Fiber altyapı genişliyor​
Fotoğraf: Arşiv

Türk Telekom Genel CEO’su Ümit Önal, öncelikle en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ettiklerini söyleyerek “11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesi yapıldı. 11 devam eden ve 8 adet aday projemiz bulunuyor” dedi.

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Önal, Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji şirketlerinden biri olduklarını belirti.

Ümit Önal
Ümit Önal

17,8 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK

  • Önal, “Ülkenin dijital dönüşümü için, 2005’teki özelleştirmeden bu yana şirket satın alımları dahil 17,8 milyar ABD Doları yatırım gerçekleştirdik. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapımızı yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı son 10 yılda 2’ye katlarken, müşterilere ulaştırdığımız fiberi ise 10 katından fazla artırdık. 2021 yatırım hedefimizi 2020’ye göre yaklaşık yüzde 20’lik bir artış ile 8 milyar TL olarak belirledik” dedi.

50,6 MİLYON ABONE

2021’in ilk çeyreğinde fiber ağını 336 bin kilometreye, fiber hane kapsamını ise 27,1 milyona çıkardıklarını söyleyen Önal, “İlk çeyrekte fiber abone sayımızı 7,3 milyona ulaştırırken, son on iki ayda toplam 2,9 milyon fiber abone eklemiş olduk. 2021 ilk çeyrek itibarı ile 50,6 milyon abonemiz ile Türkiye’nin en çok aboneye sahip operatörü konumunda bulunuyoruz” diye konuştu.

YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

  • Bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezlerinde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunduklarını anlatan Önal, ürün yerlileştirme konusunda ise “Şu ana kadar ürün yerlileştirme kapsamında 11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesi yapıldı. 11 devam eden ve 8 adet aday projemiz bulunuyor. Amacımız, Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmasını sağlamak ” dedi.

Oltalama yöntemine dikkat

Önal, vatandaşı çoğunlukla 0850’li hatlardan arayarak internet satmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Önal, “Konuyu Ulaştırma Bakanımız ve Bakan Yardımcımız ile Ticaret Bakanımız'a da ilettim. Ayrıca bu konuda 122 firma için BTK’ya 226 firma için de Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunduk. Bu konuda kazandığımız birçok dava da var. Bu dolandırıcılar Türk Telekom’un köklü bir kurum olması nedeniyle markamızın adını kullanarak güven kazanmaya çalışıyor, ardından altında x,y,z firmaları yazan sözleşmelerle ‘oltalama’ diye tabir edilen yöntemle vatandaşı dolandırıyorlar. Biz bu numaraları tespit ediyoruz, BTK’ya diyoruz ki ‘şöyle bir numara var, Türk Telekom ismini kullanarak bu numara vatandaşları dolandırmaya çalışıyor, bizim marka itibarımızı da zedeliyor. Vatandaşları da mağdur ediyor’ diyerek şikayet ediyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Bu köyü 190 kez yıktılar

Bu köyü 190 kez yıktılar

22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu.
Turkovacın seri üretimine hazırız

Turkovac'ın seri
üretimine hazırız

​Faz-3'ten müjdeli haber bekleniyor.
Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

​Cumhurbaşkanlığı seçimi için şaşırtan iddia.
AB halkı polise güvenmiyor

AB halkı polise güvenmiyor

​Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor.
Hele bir dur bakalım

Hele bir dur bakalım

​Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Sosyal devlet işte budur

Sosyal devlet işte budur

​TOKİ 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

Telafiye 8 milyon başvuru

Telafiye 8 milyon başvuru

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

Sel yıktı geçti

Sel yıktı geçti

​Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta dereler taştı.
Eski bir Fransız sömürgesi

Eski bir Fransız sömürgesi

​Haiti Cumhurbaşkanı evinde öldürüldü.
Tezgahı 500 liraya kurdu

Tezgahı 500 liraya kurdu

​Tosuncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Finalin adı: İtalya-İngiltere

Finalin adı: İtalya-İngiltere

İngiltere, 120 dakika sonunda finale yükseldi.
Dünya yıldızı Süper Lig'de

Dünya yıldızı Süper Lig'de

​Ligin yeni takımı transferin ardından Avrupa'da gündem oldu.

​Danimarka'nın attığı frikik golünde görünmeyen kahramanlar var.

​Kilometrelerce öteden görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.