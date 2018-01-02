Snapdragon 845 ile gelecek amiral gemileri ve çıkış tarihleri

2018’in en çok beklenen teknolojilerinden birisi de Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan bir listede, 2018’de piyasaya çıkacak olan Snapdragon 845’li amiral gemisi cihazların isimleri yer alıyor.

Listede görülen cihazlar Snapdragon 845 ile satışa çıkacak.

Listede birçok amiral gemisinin piyasaya çıkış tarihleri de yer alıyor. Örneğin listeye göre Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri Şubat ayında piyasaya çıkacak. Nisanda ise Xiaomi Mi7 satışa sunulacak. Mayıs ayında HTC U12, Haziran’da OnePlus 6, ZTE Nubia ve Sony Xperia XZ Pro aynı anda tanıtılacak. Nokia 9’un söylentileri devam etmesine rağmen, eğer liste doğruysa Ağustos ayında da Nokia 10 piyasaya çıkacak.

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Eylül ayında Samsun Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 ve GL V40 modelleri çıkacak. Ekim ayında ise Google Pixel 3, Pixel 3 XL, ZTE Nubia Z18S, Sony Xperia XZ2 ve HTC U12 Plus piyasada yerini alacak. Yılın son aylarında sevkiyatlar ve tanıtımlar yavaşlıyor. Kasım ayında sadece yeni Moto Z ve OnePlus 6T, Aralık ayında ise Samsung W2019 geliyor.