Ter kokusunu bir çırpıda kesiyor! Birbirinden farklı şekilde kullanabilirsiniz: Öyle faydaları var ki...

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

Tıpkı ter kokusu gibi ağız kokusunun da çaresi karbonatta. Ağızdaki kötü kokulardan arınmak için bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Ağzınızı bu suyla çalkaladığınızda kötü koku anında yok olacaktır. Hem sağlıklı hem doğal bu yöntemi mutlaka deneyin.





DOĞAL DEODORANT OLARAK TER KOKUSUNU ÖNLER

Ter kokusunun en doğal çözümlerinden biri karbonattır. Hafif ıslatılmış bir pamuğun üzerine biraz karbonat serpin. Ardından koltuk altlarınıza uygulayın, kötü kokuyu emdiğini ve ter kokusuna iyi geldiğini hissedeceksiniz.





LAVABOLARI TERTEMİZ YAPAR

Lekelere karşı çözüm olan karbonatı, lavabolarınız için kullanabilirsiniz. Lavabonun içine bir miktar sirke dökün ve üzerine karbonat ekleyin, ovalayın. Tıkanmış ve lekelenmiş lavabonuz tertemiz olacak.





MUSLUK BAŞLARINI PIRIL PIRIL YAPAR

Mutfak ya da banyo musluklarını parlatmak için en doğal yöntem karbonatla ovalamaktır. Bir süngerin üzerine bir miktar karbonatı dökün ve güzelce ovalayın. Saniyeler için de ışıl ışıl parladığını göreceksiniz.





GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIR

Gümüş olan eşyalarınızı parlatmak için sıcak suyun içerisine birkaç çay kaşığı karbonat karıştırın. Ardından çatal ve kaşık gibi gümüşlerinizi ya da gümüş takılarınızı suyun içerisine koyun ve bekletin. Soğuk suyla durulayıp iyice kurulayın. Gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.





ODANIN HAVASINI TEMİZLER

Evinizin güzel kokmasını istiyor ama kimyasal içeren oda kokularından kullanmak istemiyorsanız karbonat imdadınıza yetişiyor. Biraz karbonat ve birkaç damla kokusunu sevdiğiniz esansiyel yağlardan karıştırın. Ağzı açık bir kaba koyup odaya alın. Evinizin mükemmel koktuğuna şahit olacak, odanın havasının değiştiğini hissedeceksiniz.





SİNEK ISIRIKLARI VE KIZARIKLIKLARA İYİ GELİR

Sivrisinek ısırıkları ve kaşıntısından kurtulmak için basit bir yöntem var. Karbonat ve birkaç damla suyu karıştırın. Ardından sinek ısırığı olan yere uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile temizleyin. Kaşıntının ve acının azaldığını göreceksiniz.





İNATÇI LEKELERİ ÇIKARIR