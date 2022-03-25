Whatsapp'ta “Engelleme” Nasıl Anlaşılır? Beni Kim Engelledi?

Dünya çapında kullanılan en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp'tır. Whatsapp ile tüm dünyadaki arkadaşlarınız ve bağlantılarınızla Wi-Fi üzerinden mesaj gönderebilir ve grup sohbetleri yapabilirsiniz.WhatsApp, mobil verilerinizi kullanmak yerine kablosuz internet bağlantınızı kullanır. Bazı göstergeler, birisinin sizi WhatsAppuygulaması aracılığıyla engellediğini size bildirir. Bu yazıda, birinin sizi Whatsapp’tan engellediğinde bunu nasıl anlayacağınız ile ilgili ipuçları verdik...

WHATSAPP’TA BİR KİŞİ NASIL ENGELLENİR?

Kişilerinde kayıtlı olan biri ile artık etkileşim kurmak istemeyen kullanıcılar, bu kişileri Whatsapp’ta engelleyebilir. Bunun için öncelikle, Whatsaap uygulamasını açıp uygulamanın sağ tarafındaki menüye (3 dikey nokta) tıklayarak “Ayarlar”a dokunun.

Oradan "Hesap" a gidin ve "Gizlilik" üzerine dokunun. Bu sayfada; “Engellenen Kişiler'e tıklayabilirsiniz." Bunun sağ üst tarafına baktığınızda, yanında artı işareti olan bir kişi simgesi göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda, kişi listenizden herhangi birini engelleme listesine ekleyebilirsiniz.

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WHATSAPP’TA BİRİSİNİN SİZİ ENGELLEDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

WhatsApp engellendiğinizi size bildirmeyecek olsa da, engellendiğinizi anlamanıza dair birkaç gösterge var. İşte adım adım Whatsap'ta engellenmeyi anlamanın yolu:

WHATSAPP UYGULAMASINI AÇ

WhatsApp'ta Sohbetler sekmesine dokunun. Ekranın alt kısmındadır. Burası, konuşmalarınızın bir listesini görüntüler. Sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle yaptığınız konuşmaya dokunun. Bu, o kullanıcıyla bir konuşma açar. Sohbeti görüntüleyebilmeleri ve başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilmeleri, sizi engellemedikleri anlamına gelmez. Kullanıcının Çevrimiçi olup olmadığını kontrol edin. Kullanıcı şu anda WhatsApp'ı açıksa ve engellenmemişseniz, konuşmanın en üstünde "Çevrimiçi" kelimesini görürsünüz. "Çevrimiçi" ifadesini görmüyorsanız, bu, şu iki anlama gelebilir: Kişinin ekranında WhatsApp açık değildir veya sizi engellemiştir. Birinin çevrimiçi durumunu görmemeniz, sizi engelledikleri anlamına gelmez; unutmayın, WhatsApp kullanıcı gizliliğini korumak için engelleme belirtilerini oldukça belirsiz tutar. Son Görülme zamanı damgasını arayın. Kullanıcı şu anda "Çevrimiçi" değilse, genellikle sohbetin üst kısmında "Son Görülme" ve uygulamayı en son açtığı tarih ve saati görürsünüz. Bu bilgiyi görmüyorsanız, bunun nedeni kullanıcının bu özelliği gizlilik amacıyla devre dışı bırakması veya sizi engellemesi olabilir. Bu kişiyle ortak bir arkadaşınız varsa, bu kişinin Son Görülme durumunu görüp göremediklerini sorabilirsiniz. Ortak arkadaşınız bu kullanıcının Son Görülme özelliğini kapatmadığını onaylayabilirse, büyük olasılıkla engellenmişsinizdir. Gönderilen bir mesajın yanında iki onay işareti arayın. Sizi engellemeyen bir kişiye mesaj gönderdiğinizde, zaman damgasının sağında iki onay işareti görürsünüz; bir onay işareti mesajın gönderildiğini, diğeri ise teslim edildiğini gösterir. İkinci onay işareti hiç görünmüyorsa, engellenmiş olabilirsiniz. Ancak, alıcının telefonu hizmet dışıysa veya uygulamayı kaldırdıysa da yalnızca bir onay işareti görürsünüz. Profil değişikliklerini arayın. Profilini görüntülemek için konuşmada kişinin adına dokunun. WhatsApp'ta engellendiğinizde, bir kullanıcının profili asla size göre değişmez. Bu kullanıcının durumunu veya profil fotoğrafını değiştirdiğine inanmak için nedeniniz varsa ve değişiklikleri göremiyorsanız, engellenmiş olabilirsiniz. Kişiyi WhatsApp'tan aramayı deneyin. Sohbetin üst kısmındaki telefon alıcısı simgesine dokunmak, o kullanıcıya sesli arama başlatır. Arama, kullanıcının zilini çalmaya başlamazsa, sizi engelledikleri anlamına gelebilir. Ancak bu, gizlilik ayarlarında sesli aramaları devre dışı bıraktıkları anlamına da gelebilir.

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