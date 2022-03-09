Özgün WİFİ şifresi ve adı nasıl değiştirilir? Modem şifresi değiştirme
ÖZGÜN HABERLER

WİFİ şifresi ve adı nasıl değiştirilir? Modem şifresi değiştirme

Teknolojik cihazların kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlayan wi-fi şifresi güvenlik sağlamak için konulan bir şifredir. Wifi şifresinde güvenlik sorunu yaşanması durumunda modem şifresi de denilen wifi şifresi değiştirilebilir. Kablosuz ağ güvenlik ayarlarını güçlendirmek internetinizi başkalarının kullanmasını engelleyen wifi şifresi nasıl değiştirilir? Haberimizde wifi şifresi değiştirmek için yürünecek adımları sıraladı. İşte adım adım wifi şifresi ve adını değiştirme işlemleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Wifi şifresi nasıl değiştirilir? Wifi şifre ve adını değiştirme
wifi şifresi değiştirme

Güvenliği zayıf bir Wi-Fi, kişisel bilgilerinizi riske atabilir. Yönlendiricinizin parolasını korumalı tutmak ve parolayı düzenli olarak değiştirmek, ağınızı ve verilerinizi korumanın temel anahtarlarıdır. Parolanızı değiştirmek aynı zamanda ucuz komşuların bant genişliğinizi çalmasını da engeller.

WİFİ ŞİFRESİ NASIL OLMALI?

Wifi şifresi sizin internet ağınızı koruyacak güvenlik ayarıdır. Eğer güçlü bir şifreniz olmazsa internet ağınız herkesin kullanımına açık olacaktır. Bu nedenle güçlü ve sadece sizin bildiğiniz bir şifreye sahip olmalısınız. Tahmin edilmesi imkansız olmasa da zor olacak güçlü bir şifre oluşturmaya çalışın. Wifi şifresi en az 8 karakterden oluşmalı ve büyük, küçük harf, rakam ve sembollerle desteklenmelidir.

WİFİ ADI NASIL OLMALI?

Wifi adınızı kendi adınız yapmayın. Wifi ağınız bu şekilde kolaylıkla bulunabilir ve şifre denemesi ile kırılabilir. Özgün bir isim ve güçlü bir şifre belirlemelisiniz. Yani adınız Ali ise Aliin evi gibi isimler kullanmamalısınız. Ya da doğum gününüzü şifre yapmamalısınız. Ad, herkese açık olarak yayınlanacağından, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi içermemelidir.

WİFİ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Wi-Fi parolanızı değiştirmek için yönlendiricinizin yapılandırma sayfasını açmanız, mevcut bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız ve kablosuz ayarlar menüsünden parolayı değiştirmeniz gerekir.

  • 1.ADIM
  • Yönlendiricinizin yapılandırma sayfasını açın. Ağınıza bağlı bir bilgisayardaki bir web tarayıcısı aracılığıyla yönlendiricinizin yapılandırma sayfasına erişebilirsiniz. Parolayı bilmediğiniz için Wi-Fi üzerinden bağlanamıyorsanız, bilgisayarınızı doğrudan yönlendiriciye bağlamak için bir Ethernet kablosu kullanın. Bu, Wi-Fi şifresi ihtiyacını atlayacaktır.
  • 2.ADIM
  • İnternet tarayıcısının adres alanına “192.168.1.1” yazın.
  • Sayfa açılmazsa “192.168.1.2”, “192.168.2.1” veya “192.168.2.2” olarak deneyin.
  • 3.ADIM
  • Karşınıza çıkan sayfada modem ara yüzüne girmek için kullanıcı adı ve şifre istenir. Kablosuz ağı bağlantınızın adını ve şifresini bilmiyorsanız internet sağlayıcısından öğrenin.
  • 4.ADIM
  • Giriş bilgilerini geçmişte değiştirdiyseniz ve sonra unuttuysanız veya yönlendiriciyi elden teslim olarak aldıysanız ve önceki sahibi sıfırlamadıysa, yönlendiricideki Sıfırla düğmesini 30 saniye basılı tutmanız gerekir.
  • 5.ADIM
  • Giriş yaptıktan sonra menüden “Kablosuz Ağ Ayarları” seçeneğine tıklayın.
  • 6.ADIM
  • Buradan “Ağ Şifreleme” bölümüne gidin.
  • 7.ADIM
  • Ağ Şifreleme bölümünden wifi adını ve şifresini değiştirebilirsiniz.

BU ADIMLAR İLE WİFİ ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİREMEZSENİZ

Yukarıdaki adreslerden hiçbiri yapılandırma sayfasına erişmenize izin vermiyorsa, Windows tuşu + R'ye basarak ve cmd girerek Komut İstemi'ni açın. Komut İstemi açıldığında ipconfig yazın ve Enter'a basın. Listede aktif bağlantınızı arayın ve Varsayılan Ağ Geçidi adresini bulun. Bu genellikle yönlendirici adresinizdir.

Her şey başarısız olursa, fabrika varsayılan ayarlarına döndürmek için yönlendiricinizdeki Sıfırla düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutun. Ardından, o yönlendirici modeli için varsayılan adresi arayın ve tarayıcınıza girin.

Bazı yönlendiriciler yapılandırma yazılımıyla birlikte gelir. Konfigürasyon yazılımınızı daha önce yüklediyseniz, web tarayıcı arayüzü yerine bunu kullanabilirsiniz.

Güvenlik türünüzü kontrol edin. Üç ana kablosuz şifreleme türü vardır: WEP, WPA ve WPA2. En güvenli ağ için WPA2 kullanıyor olmalısınız. Eski cihazları bağlarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz, ancak bu durumda WPA veya WPA/WPA2'ye geçebilirsiniz. WEP şifrelemesinin kırılması çok kolay olduğundan (bir WEP şifresini kırmak 30 dakikadan az sürebilir) WEP'i seçmeniz önerilmez.

Ayarlarınızı kaydedin. Yeni şifrenizi girmeyi tamamladığınızda, Uygula veya Kaydet düğmesine tıklayın. Düğmenin konumu her yönlendirici için farklıdır, ancak genellikle sayfanın üstünde veya altında bulunur.

Ayarlarınız değiştirildikten sonra yeni şifrenizi kullanarak kablosuz ağınıza bağlanabilirsiniz.

iPhone SE tanıtıldı: iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri
TEKNOLOJİ
iPhone SE tanıtıldı: iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri
AFADdan 37 kente uyarı

AFAD'dan 37 kente uyarı

Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

Beklenen yağışın ardından duyurular art arda geldi.
EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı
Ekonomi

Her şey petrol için: ABD anlaşmazlık yaşadığı 4 devletin kapısını çaldı

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı BAE ve Suudi Arabistan ile rejim değişikliği istediği İran ve Venezuela’nın kapısını çaldı. WSJ’nin haberine göre S. Arabistan Veliaht Prensi MBS ile Abu Dabi Veliaht Prensi MBZ, Biden’ın görüşme talebini reddetti. Venezuela’ya giden ABD heyeti ise yaptırımları gevşetme karşılığında petrol istedi. İran ile yapılan nükleer müzakereler de bir anda hızlandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Ticaret ve turizm için güvenli koridor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini masaya yatırdı. Tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri ele alan Kurul, gıda arz güvenliğinin yanı sıra bu yıl 35 milyar dolar gelir beklenen turizmde atılması gereken adımlar konuşuldu. Ticaret ve turizm için güvenli ulaşım koridorları oluşturulması değerlendirildi.
ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı
Dünya

ABD Ukrayna'daki biyolojik tesisleri doğruladı

ABD yönetimi, Ukrayna’da biyolojik laboratuvarların varlığını doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlerden Sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Kongresinde senatörlerin sorularını cevapladı. Rusya’nın “Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar” olduğu iddialarının gündeme getirildiği oturumda, Nuland, ülkesinin Ukrayna ile birlikte Rus güçlerinin ya da diğer devlet dışı aktörlerin, biyolojik araştırma materyallerini ele geçirmesini önlemek için çalıştığını belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.