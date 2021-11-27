iPhone 13 ne kadar oldu? İşte zamlanan Apple iPhone 13 serisi fiyatları

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın yakın zamanda Türkiye fiyatlarına zam yapmasının ardından sadece iPhone'ların fiyatı değil, Apple Watch, AirPods, iPad, ve MacBook Pro gibi birçok ürünün de fiyatı arttı. Zamlanan iPhonefiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. iPhone 13'e ne kadar zam yapıldı? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

IPHONE 13 NE KADAR OLDU?

Apple'ın internet sitesi tekrar sepete ürün eklenebilir hale geldi ancak fiyatlarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış yaşandı. iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı yükseldi.

64 GB iPhone 11'in fiyatı 10.999 TL'ye yükselirken, iPhone 12 mini (64 GB) 12.999 TL, iPhone 12 (64 GB) 13.999 TL ve iPhone SE (64 GB) 7.499 TL oldu. iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle:

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IPHONE 13'LERİN FİYATI

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB - 13.999 TL (Eski fiyatı: 10.999 TL - Aradaki fark: 3.000 TL)

iPhone 13 mini 256 GB - 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB - 17.599 TL

iPhone 13

iPhone 13 128 GB - 14.999 TL (Eski fiyatı: 11.999 TL - Aradaki fark: 3.000 TL)

iPhone 13 256 GB - 16.199 TL

iPhone 13 512 GB - 18.599 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB - 19.999 TL (Eski fiyatı: 15.999 TL - Aradaki fark: 4.000 TL)

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iPhone 13 Pro 256 GB - 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB - 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB - 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB - 22.999 TL (Eski fiyatı: 17.999 TL - Aradaki fark: 5.000 TL)

iPhone 13 Pro Max 256 GB - 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB - 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB - 28.999 TL

iPhone parlatma bezi: 249,00 TL

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EN UYGUN İPHONE NE KADAR?

Apple'ın geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu akıllı saati Apple Watch Series 7'nin başlangıç fiyatı 5.399 TL oldu. Apple'ın internet sitesindeki en uygun fiyatlı iPad modeli olan 9.nesil iPad'in başlangıç fiyatı ise artık 4.799 TL.

IPHONE 13 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone'un fiyatlarına bakıldığında belki çok yüksek gelebilir. Ancak iPhone 13'ün özellikleri incelendiğinde fiyatının neden bu kadar yüksel olduğunu anlamak zor değil.

A15 işlemci ile kullanıcıya sunulan 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 50 daha hızlı işlemciye ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisine sahip.

Yeni iPhone'un yani iPhone 13 serisinin ekranı öncekilerden daha parlak, pil ömrü ise daha uzundur. Ve Apple, sizi bir profesyonel gibi hissettiren (Pro olmayan bir telefonda bile) yeni sensörler ve hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleriyle üstün bir kamera geliştirdi.

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OLED XDR ekran ile kullanıcıları karşılayan iPhone 13, ikili kamera kurulumuyla birlikte yüzde 47 oranında geliştirilmiş bir deneyim sunuyor.

iPhone 13'e güç veren A15 Bionic, dünyadaki en hızlı çip. Ama bundan daha öncemlisi bu çipin yapmanıza izin verdiği şey... Bu çip, odağı otomatik olarak değiştirirken videolarınıza alan derinliği ekleyen Sinematik modu ve fotoğraflarınızın görünümünü değiştirmek için Fotoğraf Stillerini içeriyor.

Bunun yanında iPhone 13'ün kusurları da yok değil. Bazı Android telefonlara kıyasla şarj hala nispeten yavaş olduğunu söylemek mümkün. Ve sadece iPhone 13 Pro modellerinin 120Hz ekran ve telefoto zoom elde etmesi olumsuz bir durum. Ancak yine de bütün olarak incelediğimizde piyasada var olan en iyi telefon.

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iPhone 13'ün tüm özelliklerini daha küçük bir tasarımda elde etmek istiyorsanız, iPhone 13 mini iyi bir tercih olacaktır.

iPhone 13 Mini, mmWave 5G desteğinin yanı sıra daha gelişmiş bir batarya ömrü sunuyor.

Yeni iPad Mini de ekranı küçülten Apple, 8.3 inçlik boyutuyla ve mor, pembe, sarı ve gri renk seçeneğiyle yeni cihazını piyasaya sürüyor. Touch ID özelliğine sahip olan iPad Mini önceki cihazlara nazaran yüzde 40 daha hızlı ve yüzde 80 oranında grafik performansı artışı sunuyor.

Büyük ekran için: iPhone Pro Max

Eğer beklentiniz en büyük ekranısa, iPhone 13 Pro Max doğru adres... Tabii ki, mevcut telefonunuzu Apple iPhone 13 serisine yükseltmek için beklemeye karar verirseniz bir yıl sonra iPhone 14 değerlendirmelerine göz atmayı düşünebilirsiniz.