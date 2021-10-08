iPhone zil sesi yapma teknikleri

iPhone'unuzu kişiselleştirmenin yeni bir yolunu arıyorsanız, kendi orijinal zil seslerinizi oluşturmayı deneyin. İlgi çekici bir zil sesi oluşturmak için kullanabileceğiniz şarkıların ve seslerin sınırı yoktur.

IPHONE ZİL SESİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

iPhone'da zil sesi yapmak için bazı uygulamalar vardır. Ancak bu uygulamalar zil seslerini kırparak size istediğinizi vermeyebilir. Bunun yanında bu tarz uygulamaların çoğu ücretlidir.

iPhone'da zil sesi yapmanın başka bir yolu da vardır. Bu yol iTunes ile zil sesi yapmaktır. Peki, iPhone'da zil sesi yamanın en pratik yolu için hangi adımlar izlenmeli?

iTunes kullanarak iPhone zil sesi yapma tekniği

Mac veya Windows masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda iTunes'u (MacOS 14 High Sierra veya daha eski sürümü) veya Müzik'i (MacOS 15 Catalina veya daha yeni sürümü) başlatarak başlayın. iTunes veya Apple Music'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. MacOS High Sierra veya önceki sürümlerinde kontrol etmek için uygulama araç çubuğunda iTunes'u tıklayın ve ortaya çıkan açılır menüden Güncellemeleri Kontrol Et'i seçin. Windows 10'un en son sürümünü kullanıyorsanız, oynatma düğmelerinin altındaki menü çubuğundaki Yardım seçeneğini tıklayın ve ortaya çıkan açılır listenin alt kısmındaki Güncellemeleri Kontrol Et'i seçin.

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Müziği bilgisayara indirdikten sonra iPhone’u kablo ile bilgisayara bağlıyoruz. Her iki cihaz da saniyeler içinde birbirine bağlanıyor. iTunes’u açtığınızda telefon ikonu çıkacaktır.

Ardından sol alt kısımındaki Ses Tonları, bölümüne gelip indirdiğiniz şarkıyı buraya sürükleyin.

iPhone’ununuzdan zil sesi kısmına girdiğinizde indirdiğiniz müziği burada göreceksiniz.

İndirilen müziği zil ses olarak ayarlamak

"Ayarlar" uygulamasını başlatın.

“Sesler ve Dokunuşlar” üzerine dokunun.

“Sesler ve Titreşim Modelleri” altında değiştirmek istediğiniz sesi seçin.

Nasıl olduğunu duymak için bir zil sesine veya uyarıya dokunun ve ardından beğendiğinizi yeni zil sesiniz olarak ayarlayın.