AFAD gönüllüsü olmak isteyen T.C. vatandaşlarının en az 15 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Gönüllülerin afet öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi çeşitli alanlarda görev alarak toplumun afetlere karşı direncini artırması hedefleniyor. AFAD gönüllüsü olan ve alanlarında kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten kişiler olabiliyor. Peki AFAD gönüllüsü için kimler başvurabilir, şartlar nedir?

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?