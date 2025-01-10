Ahmet İyimaya özellikle Türkiye'nin anayasa hukuku alanında uzmanlaşmış bir isim olarak tanınır. Dört dönem AK Parti' de görev alan İyimaya'nın, siyaset alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri de bulunmaktadır.





AHMET İYİMAYA KİMDİR?









Hukukçu, avukat, siyaset adamı, milletvekili. 22 Kasım 1950’de Amasya’nın Yuva köyünde doğdu. Baba adı Musa, anne adı Habibe'dir. 93 Harbi Kafkas muhaciri bir ailenin çocuğudur. Annesinin adı Habibe, babasının adı Musa’dır. Orta öğrenimini Tokat İmam-Hatip okulunda, yüksek öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesinde birincilikle tamamladı. Ankara Barosunda uzun yıllar serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu, TEMA Vakfı kurucu danışma kurulu üyeliklerinde bulundu.





Anayasa Mahkemesi vesayetine karşı geliştirdiği “askıya alıcı veto modeli”, yoğun tartışmalara yol açtı. Birden çok ödül yanında, 2010 yılında Londra/ Türk-İngiliz Hukukçuları Derneği’nin “Yılın Hukukçusu” ödülüne layık görüldü. Üç dönem Amasya ve Ankara Milletvekilliklerinde bulundu. Anayasa ve Adalet Komisyonu başkanlığı ve Uzlaşma Komisyonu üyeliği görevlerini de yürüttü.





Çevre ve kitap dostu olarak tanınan İyimaya’nın ailesi adına kurduğu onun üzerinde hatıra ormanı vardır. Sorumluluk ve Siyaset Hukuku alanlarında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. “Siyaset Kurumunun Otak Günahı: Yasama Reformu” adlı incelemesi 2011 yılında Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayınlandı.





20. ve 21. Dönemlerde DYP'den Amasya, 23., 24., 25. ve 26. Dönem Ak Parti'den Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 23. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan İyimaya, iyi düzey Arapça, Gürcüce ve az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir.











